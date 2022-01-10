Лунин может продолжить карьеру в Аяксе

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин заинтересовал амстердамский «Аякс».

Нидерландцы в настоящий момент активно подыскивают нового первого номера для команды на следующий сезон, потому как летом лишатся Андре Онаны. Тот уже подписал предварительный контракт с «Интером», игроком которого станет в июле.

В сферу внимания «Аякса» входят сразу два кипера, которые, по мнению амстердамцев, смогут заменить Онану – Лунин из «Реала» и Влаходимос из «Бенфики».

При этом, в «Аяксе» понимают, что выкупить контракт Лунина у «Реала» будет непросто, так как мадридцы видят в украинце большой потенциал в будущем. По этой причине речь в летнее трансферное окно может зайти об аренде на один или два сезона.

Ранее сообщалось, что Андрей Лунин, несмотря на скудную игровую практику в первой команде, доволен взаимодействием с главным тренером «Реала» Карло Анчелотти.