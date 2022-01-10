Лунин может продолжить карьеру в Аяксе

Амстердамский клуб оценивает возможности подписания украинца

  • 10.01.2022 09:32
  • 4544 просмотра
  • 7 комментариев
Лунин может продолжить карьеру в Аяксе
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин заинтересовал амстердамский «Аякс».

Нидерландцы в настоящий момент активно подыскивают нового первого номера для команды на следующий сезон, потому как летом лишатся Андре Онаны. Тот уже подписал предварительный контракт с «Интером», игроком которого станет в июле.

В сферу внимания «Аякса» входят сразу два кипера, которые, по мнению амстердамцев, смогут заменить Онану – Лунин из «Реала» и Влаходимос из «Бенфики».

При этом, в «Аяксе» понимают, что выкупить контракт Лунина у «Реала» будет непросто, так как мадридцы видят в украинце большой потенциал в будущем. По этой причине речь в летнее трансферное окно может зайти об аренде на один или два сезона.

Ранее сообщалось, что Андрей Лунин, несмотря на скудную игровую практику в первой команде, доволен взаимодействием с главным тренером «Реала» Карло Анчелотти.

Источник — Fichajes.net

(26 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    vittroy
    online
    vittroy, 10.01.2022 10:07
    +5
    При этом, в «Аяксе» понимают, что выкупить контракт Лунина у «Реала» будет непросто, так как мадридцы видят в украинце большой потенциал в будущем. По этой причине речь в летнее трансферное окно может зайти об аренде на один или два сезона. ------що це за лобода? Припиніть самі видумувати новини.Ніхто ним не цікавиться.Та нікуди він сам не хоче йти....Він ще пролонгує контракт с Реалом, ось побачите.....
    Ссылка
    Alex Dunkel
    online
    Alex Dunkel, 10.01.2022 10:13
    +1
    Терпила-еще 3 года будет протирать скамейку в Реале,но в хороших отношениях с каждым тренером (все хорошие!).Потом назад в Украину-кому в Европе в хорошем клубе нужен вратарь без игровой практики.Андрей !Черноморец,(Львов,Минай...) уже ждут тебя.Удачи тебе в дальнейшей дружбе с тренерами Реалаю
    Ссылка
    vitaha33
    online
    vitaha33, 10.01.2022 09:58
    +1
    Влаходімос дуже класний воротар, і точно не обійдеться дешевше як Лунін
    Ссылка
    Владимир Копяк
    Владимир Копяк, 10.01.2022 10:34
    0
    Странно, в Аяксе даже не знают об этом....Журналисты уже не знают, чем порадовать своих читателей....
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    ZloyDeda
    ZloyDeda, 10.01.2022 10:23
    -1
    vittroy, 10.01.2022 10:07
    При этом, в «Аяксе» понимают, что выкупить контракт Лунина у «Реала» будет непросто, так как мадридцы видят в украинце большой потенциал в будущем. По этой причине речь в летнее трансферное окно может зайти об аренде на один или два сезона. ------що це за лобода? Припиніть самі видумувати новини.Ніхто ним не цікавиться.Та нікуди він сам не хоче йти....Він ще пролонгує контракт с Реалом, ось побачите.....
    Не він, а його батько-агент для якого головне гроші
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    ZloyDeda
    ZloyDeda, 10.01.2022 10:22
    -1
    Що і де він тільки не продовжував і так через кожні пів-року Так непомітно і "пенсія" підійде Батькові свому нехай подякує, що вибрав гроші, а не кар'єру сина
    Ссылка
    Сергей Ксендзик
    Сергей Ксендзик, 10.01.2022 10:22
    -2
    Біжи,Лунін, біжи!!!.... При першій можливості в будь яку більш менш пристойну команду!!!
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