Источник: Реал доволен Луниным, украинцу нравится работать с Анчелотти

Вариант с арендой не рассматривается?

  • 06.01.2022 19:40
  • 1599 просмотров
  • 3 комментария
Источник: Реал доволен Луниным, украинцу нравится работать с Анчелотти
© Getty Images/Global Images Ukraine

По информации испанской Marca, в «Реале» очень довольны Андреем Луниным, которого Карло Анчелотти на этом этапе считает отличным резервистом для Тибо Куртуа.

Вчера Лунин после длительного перерыва сыграл лишь второй официальный матч за мадридцев, но показал достаточно уверенную игру и контроль над ситуацией в штрафной.

Кроме того, сообщается, что Анчелотти сумел установить с украинцем хорошие отношения, что не удавалось его предшественнику Зинедину Зидану.

Сам Лунин понимает, что первым номером пока является Куртуа, но готов ждать свой шанс.

Учитывая плотный календарь, Лунин может снова выйти в основе уже 15 января, когда должен состояться следующий раунд Кубка Испании.

Сейчас в клубе не рассматривается вариант с арендой Андрея, потому что Анчелотти видит Куртуа и Лунина хорошим дуэтом на ближайшее время.

Источник — Marca

(24 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Nordenus
    online
    Nordenus, 06.01.2022 19:58
    +2
    Ну если самого Андрея все устраивает, то какие могут быть вопросы об его уходе...
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    Александр Гриненко
    online
    Александр Гриненко, 06.01.2022 20:02
    +1
    Реал доволен Луниным,так что ему нужно уже сегодня готовится к следующему матчу в 2023 году.😆
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    Face Control
    online
    Face Control, 06.01.2022 19:44
    0
    Это очень и очень хорошо, Андрею только удачи.
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