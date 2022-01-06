Источник: Реал доволен Луниным, украинцу нравится работать с Анчелотти

По информации испанской Marca, в «Реале» очень довольны Андреем Луниным, которого Карло Анчелотти на этом этапе считает отличным резервистом для Тибо Куртуа.

Вчера Лунин после длительного перерыва сыграл лишь второй официальный матч за мадридцев, но показал достаточно уверенную игру и контроль над ситуацией в штрафной.

Кроме того, сообщается, что Анчелотти сумел установить с украинцем хорошие отношения, что не удавалось его предшественнику Зинедину Зидану.

Сам Лунин понимает, что первым номером пока является Куртуа, но готов ждать свой шанс.

Учитывая плотный календарь, Лунин может снова выйти в основе уже 15 января, когда должен состояться следующий раунд Кубка Испании.

Сейчас в клубе не рассматривается вариант с арендой Андрея, потому что Анчелотти видит Куртуа и Лунина хорошим дуэтом на ближайшее время.