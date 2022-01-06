Взяли реванш. Лунин пропустил, но Реал выиграл в Кубке Испании

«Реал» в матче Кубка Испании встречался со старым знакомым «Алькояно». Год назад эта команда третьего по счету дивизиона выбила мадридцев из турнира.
Тот матч был последним официальным для Андрея Лунина в «Реале». До этого момента. Спустя год украинский вратарь вновь вышел на «Алькояно».
«Реал» победил со счетом 3:1. Гости забили первыми, но во втором тайме «Алькояно» отыгрался благодаря красивому голу Веги.
Однако команда Карло Анчелотти дожала соперника и прошла дальше.
Ранее в следующий раунд не без проблем прошла «Барселона».
Кубок Испании. 1/16 финала
Алькояно - Реал 1:3
Голы: Вега, 66 - Милитао, 39, Асенсио, 77, Иско, 79
Реал: Лунин, Начо, Милитао, Алаба (Вальехо, 86), Марсело, Каземиро, Вальверде, Камавинга (Кроос, 77), Азар (Иско, 77), Мариано (Асенсио, 46), Родриго (Себальос, 86)
Мирандес - Райо 0:1
Гол: Мартин, 67
Вальядолид - Бетис 0:3
Голы: Карвальо, 24, Фекир, 27, Иглесиас, 50
Источник — Sport.ua
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