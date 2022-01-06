Взяли реванш. Лунин пропустил, но Реал выиграл в Кубке Испании

Андрей Лунин отыграл первый матч за календарный год

  • 06.01.2022 00:22
  • 3777 просмотров
  • 4 комментария
Взяли реванш. Лунин пропустил, но Реал выиграл в Кубке Испании
© realmadrid.com

«Реал» в матче Кубка Испании встречался со старым знакомым «Алькояно». Год назад эта команда третьего по счету дивизиона выбила мадридцев из турнира.

Тот матч был последним официальным для Андрея Лунина в «Реале». До этого момента. Спустя год украинский вратарь вновь вышел на «Алькояно».

«Реал» победил со счетом 3:1. Гости забили первыми, но во втором тайме «Алькояно» отыгрался благодаря красивому голу Веги.

Однако команда Карло Анчелотти дожала соперника и прошла дальше.

Ранее в следующий раунд не без проблем прошла «Барселона».

Кубок Испании. 1/16 финала

Алькояно - Реал 1:3
Голы: Вега, 66 - Милитао, 39, Асенсио, 77, Иско, 79

Реал: Лунин, Начо, Милитао, Алаба (Вальехо, 86), Марсело, Каземиро, Вальверде, Камавинга (Кроос, 77), Азар (Иско, 77), Мариано (Асенсио, 46), Родриго (Себальос, 86)

Мирандес - Райо 0:1
Гол: Мартин, 67

Вальядолид - Бетис 0:3
Голы: Карвальо, 24, Фекир, 27, Иглесиас, 50

Источник — Sport.ua

(29 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    adidas77
    online
    adidas77, 06.01.2022 00:30
    +6
    Фаны Алькояно уверены, что Лунин в Реале основной вратарь
    Надеюсь так и будет в дальнейшем!
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    Philip J. Fry
    Philip J. Fry, 06.01.2022 00:27
    +5
    В цілому нормально, міг рятувати в момент пропущеного, але його там розстрілювали майже в дев'ятку. Видно, що не вистачає ігрової практики, сподіваємось, що в цьому році зіграє більше.
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    stalker digga
    stalker digga, 06.01.2022 00:28
    +2
    Лунин от матча к матчу играет все уверенней.
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    myroslavmail
    myroslavmail, 06.01.2022 01:30
    +1
    stalker digga, 06.01.2022 00:28
    Лунин от матча к матчу играет все уверенней.
    ахахаха
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