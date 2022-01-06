Взяли реванш. Лунин пропустил, но Реал выиграл в Кубке Испании

«Реал» в матче Кубка Испании встречался со старым знакомым «Алькояно». Год назад эта команда третьего по счету дивизиона выбила мадридцев из турнира.

Тот матч был последним официальным для Андрея Лунина в «Реале». До этого момента. Спустя год украинский вратарь вновь вышел на «Алькояно».

«Реал» победил со счетом 3:1. Гости забили первыми, но во втором тайме «Алькояно» отыгрался благодаря красивому голу Веги.

Однако команда Карло Анчелотти дожала соперника и прошла дальше.

Ранее в следующий раунд не без проблем прошла «Барселона».

Кубок Испании. 1/16 финала

Алькояно - Реал 1:3

Голы: Вега, 66 - Милитао, 39, Асенсио, 77, Иско, 79

Реал: Лунин, Начо, Милитао, Алаба (Вальехо, 86), Марсело, Каземиро, Вальверде, Камавинга (Кроос, 77), Азар (Иско, 77), Мариано (Асенсио, 46), Родриго (Себальос, 86)

Мирандес - Райо 0:1

Гол: Мартин, 67

Вальядолид - Бетис 0:3

Голы: Карвальо, 24, Фекир, 27, Иглесиас, 50