Кубок Испании. Барселона не без проблем обыграла команду третьего дивизиона

Каталонцы прошли дальше

  • 05.01.2022 22:25
  • 1090 просмотров
  • 3 комментария
Кубок Испании. Барселона не без проблем обыграла команду третьего дивизиона
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Барселона» в матче 1/16 Кубка Испании встретила серьезное сопротивление со стороны «Линарес Депортиво», который представляет 3-й по счету дивизион.

Каталонцы пропустили первыми и сумели сравнять счет только ближе к середине второго тайма. Однако Дембеле и Ютгла обеспечили «Барселоне» непростую победу.

Кубок Испании. 1/16 финала

Линарес Депортиво - Барселона 1:2
Голы: Диас, 19 - Дембеле, 63, Ютгла, 69

Барселона: Нето, Алвес, Араужо (Пике, 46), Гарсия, Альба, Бускетс, Пуиг (Ф.де Йонг, 46), Нико, Мингеса, Ахомаш (Дембеле, 46), Ютгла

Картахена - Валенсия 1:2
Голы: Ортуно, 75 - Сойер, 35, Черышев, 90

Эйбар - Мальорка 1:2
Голы: Бланко, 45 - Гайа, 68, Родригес, 82

Леганес - Реал Сосьедад 2:3
Голы: Муньос, 60, 70 - Исак, 8, Оярсабаль, 43, 74

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Nomad
    online
    Nomad, 05.01.2022 22:47
    +2
    Обычное дело. Один шанс из 1 000 000.
    Ссылка
    avk2307
    online
    avk2307, 05.01.2022 23:01
    0
    Ну ни в одной игре разгрома нет
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    Юрий Карпенко, 05.01.2022 22:59
    0
    Без Мессі навіть такі команди тяжко даються
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности