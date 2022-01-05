Кубок Испании. Барселона не без проблем обыграла команду третьего дивизиона

«Барселона» в матче 1/16 Кубка Испании встретила серьезное сопротивление со стороны «Линарес Депортиво», который представляет 3-й по счету дивизион.
Каталонцы пропустили первыми и сумели сравнять счет только ближе к середине второго тайма. Однако Дембеле и Ютгла обеспечили «Барселоне» непростую победу.
Кубок Испании. 1/16 финала
Линарес Депортиво - Барселона 1:2
Голы: Диас, 19 - Дембеле, 63, Ютгла, 69
Барселона: Нето, Алвес, Араужо (Пике, 46), Гарсия, Альба, Бускетс, Пуиг (Ф.де Йонг, 46), Нико, Мингеса, Ахомаш (Дембеле, 46), Ютгла
Картахена - Валенсия 1:2
Голы: Ортуно, 75 - Сойер, 35, Черышев, 90
Эйбар - Мальорка 1:2
Голы: Бланко, 45 - Гайа, 68, Родригес, 82
Леганес - Реал Сосьедад 2:3
Голы: Муньос, 60, 70 - Исак, 8, Оярсабаль, 43, 74
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.