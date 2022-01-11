Бьелса одурманил фанатов Лидса, но он с легкостью уйдет, если потерпит крах

Сезон-2019/20 в английском Чемпионшипе ознаменовался долгожданным возвращением в Премьер-лигу «Лидса» - команды, которая трижды в истории становилась чемпионом Англии, а также имеет огромное количество поклонников как на Туманном Альбионе, так и далеко за его пределами. Главным архитектором «Лидса», который первенствовал в Чемпионшипе, стал аргентинский наставник Марсело Бьелса по прозвищу «Безумец». С ним «павлины» достаточно неплохо провели первый после длительного отсутствия сезон в АПЛ, но вот во втором неожиданно забуксовали, и сейчас вынуждены засматриваться не на места в верхней части турнирной таблицы, а на ее «подвал».

Лишь один из пяти последних матчей «Лидса» в Премьер-лиге вызвал искреннюю радость у поклонников команды – когда 2 января «павлины» на своем поле обыграли «Бернли» (3:1). До этого в трех кряду поединках подопечные Бьелсы проигрывали, причем порой с абсолютно унизительным счетом, как то 0:7 от «Манчестер Сити» или 1:4 от «Арсенала». Но даже при погроме от «канониров», родные трибуны продолжали до конца поддерживать своих любимцев, распевая привычное «We all love Leeds».

Футбол, который проповедует Бьелса в «Лидсе» многие обозреватели называют не иначе, как безумным. Впрочем, стоит ли ожидать иного от наставника, чье прозвище напрямую связано с таким определением? Развеселые поединки, в которых часто фиксируется много забитых мячей – это то, что доставляет огромный кайф футбольным болельщикам при просмотре матчей «Лидса». Что правда, в основном так стоит вести речь о нейтральных фанатах, ведь преданным почитателям «павлинов» крайне нелегко переживать 0:7 от «Манчестер Сити» или 1:5 от «Манчестер Юнайтед», случившиеся в нынешнем сезоне.

В прошлом году для команды Бьелсы в АПЛ все складывалось куда оптимистичнее. «Лидс» завершил турнир в верхней половине турнирной таблицы (на девятом месте), а 26-летний полузащитник Кэлвин Филлипс стал одной из ключевых звезд команды, получив не только прозвище «Йоркширский Пирло», но и возможность дебютировать в национальной сборной Англии, а также сыграть в финальной части Евро-2020, где провел все семь поединков в стартовом составе.

Летом минувшего года в английских СМИ активно обсуждали предстоящий трансфер из клуба Филлипса, но «Лидсу» удалось сберечь своего лидера, а также в очередной раз на год продлить контракт с Марсело Бьелсой. Будущее «павлинов» казалось абсолютно безоблачным, а жизнь фанатов «Лидса» едва ли не идеальной. Но в новом сезоне все пошло наперекосяк…

После 19 сыгранных матчей в активе «Лидса» лишь 19 набранных очков. Это позволяет «павлинам» занимать лишь 16-е место в турнирной таблице АПЛ с обязательством оглядываться на зону вылета, где помимо практически безнадежных «Норвича» и «Бернли» барахтается еще и весьма амбициозный и богатый с недавних пор «Ньюкасл». Нынешний «Лидс» - это вовсе не та команда, с которой Бьелса добивался неплохих результатов год назад, и во многом на то есть объективные причины. Ключевая из них – травмы. Из-за проблем со здоровьем целый ряд важных игроков команды вынужден пропускать огромное количество матчей. Например, Люк Эйлинг к настоящему моменту принял участие лишь в 10 матчах чемпионата (в минувшем сезоне – в 38), Патрик Бэмфорд – в 6 (38), Кэлвин Филлипс – в 12 (29), Робин Кох – в 3 (17), Родриго – в 12 (26), Паскаль Стрейк – в 12 (27).

С учетом того, что Бьелса любит работать с небольшой группой футболистов в первой команде, напряженная ситуация с травмами стала серьезной проблемой для аргентинца. С одной стороны «Безумца» всегда хвалят за то, как он умеет объединять вокруг себя игроков, заряжать их общей целью и требовать предельной самоотдачи на поле. Но этот подход имеет обратную сторону медали, с которой Бьелса и столкнулся сейчас. Обеспечить стабильность и постоянство состава можно лишь в случае, когда травмы обходят футболистов стороной. Когда же начинается перетасовка кадров, в том числе и выход некоторых исполнителей на непривычные для них позиции, результаты обязательно на это отреагируют со знаком «минус».

Несмотря на массу проблем, для большинства специалистов очевидно, что фанаты «Лидса» не будут требовать увольнения Бьелсы, даже если команда опустится в зону вылета. Поклонники «павлинов» буквально одурманены аргентинцем и, учитывая то, что Марсело сделал для их клуба за последние годы, их можно понять и уж точно не стоит осуждать. Другой вопрос, что сам Бьелса весьма расчетливый по своей натуре человек, и если дела продолжат ухудшаться, то будет неудивительно, если он примет решение покинуть клуб. Просто такой у него характер. И подобный жест нельзя будет рассматривать, как знак неуважения к руководителям или фанатам «Лидса», Бьелса просто будет действовать так, как, с его точки зрения, окажется лучше для клуба.

Сейчас боссам «павлинов» остается надеяться на то, что аргентинский тренер сможет изменить ситуацию и обеспечить команде прописку в элите английского футбола и на следующий сезон. На самом деле, шансы «Лидса» на это весьма неплохие, даже несмотря на кадровые и другие проблемы в коллективе.

Куда хуже для руководства «Лидса» в сложившейся ситуации может обернуться решение в одностороннем порядке расторгнуть контракт с Бьелсой. За это фанаты обязательно спросят с боссов, и наверняка реакция поклонников будет горячей. Времена Нила Редферна, Уве Реслера, Стива Эванса и Гари Монка давно прошли, и сейчас болельщики «Лидса», приходя на «Элланд Роуд», обязательно ожидают увидеть Бьелсу на «бровке», а еще – оценить его очередную порцию тактических изысков и кадровых решений.

Getty Images/Global Images Ukraine

Впрочем, у владельцев и менеджеров «Лидса» прямо сейчас есть и возможность помочь Бьелсе. В АПЛ как раз открылось трансферное окно, и у «павлинов» есть средства на весьма качественные и дорогостоящие сделки, что не так давно было подтверждено покупками Родриго, Дэниела Джеймса, Диего Льоренте, Рафиньи и других. Очевидно, что «павлинам» необходимо усилить среднюю линию, которая смотрится куда хуже без Кэлвина Филлипса. Еще летом минувшего года «Лидс» активно обхаживал Родриго Де Пауля из «Удинезе», но тот в итоге предпочел перейти в «Атлетико», поэтому есть все основания полагать, что селекция «павлинов» продолжила прорабатывать этот вопрос и имеет на примете еще несколько интересных кандидатов на усиление состава.

В любом случае, в январе Бьелсе не помешают «кадровые подарки» от администрации, если там, конечно, продолжают связывать с аргентинцем дальнейшие планы по развитию команды. Марсело успел создать из «павлинов» по-настоящему свою команду, которой по силам не только сберечь прописку в АПЛ, но и, наконец, начать перекрашивать черную полосу в белую. Правда, для этого аргентинцу нужна всецелая поддержка и уважение, ведь при малейшем намеке на обратное он может пойти на самые крайние меры. А вот станет ли для нынешнего «Лидса» расставание с Бьелсой спасением от текущих проблем – вопрос, скорее, риторический…