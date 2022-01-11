Миколенко прокомментировал свои действия в дебютном матче за Эвертон

Виталий признался, что очень нервничал в первые минуты

  • 11.01.2022 14:18
  • 1363 просмотра
  • 3 комментария
Миколенко прокомментировал свои действия в дебютном матче за Эвертон
© ФК Эвертон

Украинский легионер «Эвертона» Виталий Миколенко прокомментировал дебют в составе ливерпульского клуба.
 
«Я не очень доволен своей игрой в первые пару минут, потому что сильно нервничал. Но потом я почувствовал поддержку своих партнеров по команде, которые действительно помогли мне сосредоточиться на игре. Они сделали все возможное, чтобы помочь мне. Они оказывали огромную поддержку всеми возможными способами до и во время игры, и это мотивировало меня делать все возможное и играть еще лучше.
 
Фанаты были невероятны. Впервые в жизни мне довелось испытать такую ​​поддержку. Во время моего первого визита на «Гудисон Парк» [чтобы посмотреть игру «Эвертона» в Премьер-лиге против «Брайтона» на следующий день после перехода] я был впечатлен. Но было невероятно получить такую ​​поддержку в выездном матче. Я очень благодарен болельщикам, которые так хорошо меня встретили и поддерживали команду до финального свистка.
 
Это была очень важная победа, нам удалось пройти в следующий раунд, было здорово выиграть свою первую игру. Я очень рад быть здесь и сыграть свой дебютный матч в Кубке. Я очень рад, что команда победила, и хочу воспользоваться этим шансом, чтобы поблагодарить всех болельщиков, которые поддерживали нас до последних секунд.
 
Быть здесь – потрясающе. У меня была возможность потренироваться с командой на прошлой неделе, но две недели до этого я вообще не тренировался. Моя последняя игра была около месяца назад. Было довольно сложно вернуться в строй, особенно с новой командой, но я надеюсь, что у меня все получилось», – сказал Миколенко.
 
Отметим, что украинец провел 120 минут во встрече 1/32 финала Кубка Англии против «Халл Сити» (3:2). 

Источник — ФК Эвертон

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    bonv
    bonv, 11.01.2022 14:29
    +3
    Успішної тобі гри Миколенко!
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    Bibenco
    Bibenco, 11.01.2022 14:33
    +2
    Бенитес экстремал ещё тот. Миколенко провёл всего одну тренировку с командой, в новой стране, без знания языка, и сразу в бой на полную.
    Похоже, что у Виталия большой запас прочности и потенциала.
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    Pablo Emilio Escobar
    online
    Pablo Emilio Escobar, 11.01.2022 14:32
    +2
    Фанаты были невероятны. Впервые в жизни мне довелось испытать такую ​​поддержку
    Сбежать с Динамо Кипр это фантастика
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