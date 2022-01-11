Соглашение достигнуто. Вингер Аякса Нерес переходит в Шахтер

«Шахтер» и «Аякс» согласовали условия трансфера 24-летнего бразильского вингера Давида Нереса. Об этом сообщает известный инсайдер Николо Скира.
Сумма трансфера составит 18 миллионов евро. Нерес подпишет контракт с «Шахтером» до лета 2026 года. По информации Скиры, сделка уже фактически состоялась.
В нынешнем сезоне на счету Нереса 4 гола и 2 ассиста в 22 матчах за «Аякс» во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 20 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Аякс» получит за Нереса 17 миллионов евро плюс 15% от суммы следующего трансфера игрока.
Источник — твиттер Николо Скиры
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сегодня, 21:55
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Некоторые люди как я вижу не совсем понимают, какого калибра это птица для нашего чемпионата!
Хотя я предпалагаю, что все они понимают, просто пукан горит от того что ихние клубы способны только на Антюхов, Кулачей и т. Д!
На улице начало 22 года, сейчас цены такие на игроков, что сума сойти, 17 млн да даже 20-25 это копейки, максимум можно какого-то средняка взять!
Посмотрите на рынок Бразилии, за ноунеймов 18 летних по 10-15 просят, а типы даже матча на взрослом уровне не сыграли!!
Да что там бразилцы, за Миколенко отдали 22 или 23 , А Миколенко и Нерес это как небо и земля, вообще разный потенциал игроков!(хоть я и очень рад за Миколенко и всячески буду переживать за него)
Так что я очень рад буду если этот трансфер состоится и ещё раз убеждаюсь уровню работы Шахты, переманить в Богом забытую Упл,Дд, Нереса, где пол команд с колхоза, а на стадионах по 2 тыс болельщиков , это уровень! (Пока Сурок твердит что к нам никто норм не приедет) Шахта активно развивает Упл! Браво...
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Автобусники, для вас это очень больная тема?
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Для Голандії це зовсім в'яло. Недарма Аякс його віддає.
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