Соглашение достигнуто. Вингер Аякса Нерес переходит в Шахтер

«Горняки» подпишут бразильского вингера

  • 11.01.2022 18:36
  • 3616 просмотров
  • 45 комментариев
Соглашение достигнуто. Вингер Аякса Нерес переходит в Шахтер
© Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Нерес

«Шахтер» и «Аякс» согласовали условия трансфера 24-летнего бразильского вингера Давида Нереса. Об этом сообщает известный инсайдер Николо Скира.

Сумма трансфера составит 18 миллионов евро. Нерес подпишет контракт с «Шахтером» до лета 2026 года. По информации Скиры, сделка уже фактически состоялась.

В нынешнем сезоне на счету Нереса 4 гола и 2 ассиста в 22 матчах за «Аякс» во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Аякс» получит за Нереса 17 миллионов евро плюс 15% от суммы следующего трансфера игрока.

Источник — твиттер Николо Скиры

(38 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    WladWest
    WladWest, 11.01.2022 19:06
    +7
    Face Control, 11.01.2022 19:01
    Dustas
    сегодня, 21:55
    +19
    Некоторые люди как я вижу не совсем понимают, какого калибра это птица для нашего чемпионата!
    Хотя я предпалагаю, что все они понимают, просто пукан горит от того что ихние клубы способны только на Антюхов, Кулачей и т. Д!
    На улице начало 22 года, сейчас цены такие на игроков, что сума сойти, 17 млн да даже 20-25 это копейки, максимум можно какого-то средняка взять!
    Посмотрите на рынок Бразилии, за ноунеймов 18 летних по 10-15 просят, а типы даже матча на взрослом уровне не сыграли!!
    Да что там бразилцы, за Миколенко отдали 22 или 23 , А Миколенко и Нерес это как небо и земля, вообще разный потенциал игроков!(хоть я и очень рад за Миколенко и всячески буду переживать за него)
    Так что я очень рад буду если этот трансфер состоится и ещё раз убеждаюсь уровню работы Шахты, переманить в Богом забытую Упл,Дд, Нереса, где пол команд с колхоза, а на стадионах по 2 тыс болельщиков , это уровень! (Пока Сурок твердит что к нам никто норм не приедет) Шахта активно развивает Упл! Браво...
    —————————————————
    Автобусники, для вас это очень больная тема?
    Dustas - это голова! Я б ему палец в рот не положил, не положил.
    Ссылка
    APL
    APL, 11.01.2022 19:10
    +5
    Правий вінгер, а Тете? Вже списали?
    Ссылка
    rosti79
    online
    rosti79, 11.01.2022 18:42
    +5
    да теперь шерифу точно не проиграют
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    online
    Igor Krasnenko, 11.01.2022 18:40
    +5
    копейки, народ заплатит комуналкой
    Ссылка
    hanter83
    hanter83, 11.01.2022 18:53
    +4
    Если посмотреть на то что ему 24,то он походу должен заиграть с первого матча(без адаптации)
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 11.01.2022 18:53
    +3
    На Тайсона слегка похож-наверняка такая же плакса
    Ссылка
    WladWest
    WladWest, 11.01.2022 18:46
    +3
    New Zealander, 11.01.2022 18:39
    Отлично. Ещё 2-3 трансфера этой зимой и можна будет штурмовать ЛЧ. Вся Европа будет вскоре бояться великий Шахтёр.
    Шо и даже великий Шериф?
    Ссылка
    WladWest
    WladWest, 11.01.2022 19:10
    +2
    Кроты сбежались на запах бразильятины, пора на другую ветку - подышать свежим воздухом.
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    Robert Monroe
    Robert Monroe, 11.01.2022 18:38
    +2
    У нинішньому сезоні на рахунку Нереса 4 голи та 2 асисти у 22 матчах за «Аякс» у всіх турнірах.
    ______________
    Для Голандії це зовсім в'яло. Недарма Аякс його віддає.
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    hanter83
    hanter83, 11.01.2022 19:15
    +1
    Скудненькая статистика как для чемпионата Голландии,в составе Аякса!!!!!
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    Roman Orlov
    Roman Orlov, 11.01.2022 19:13
    +1
    Вероятность что заиграет очень маленькая. Скорей всего кто то разводит рыжего на бабки с помощью откатов. Пол команды обновили а игры нет.
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    Евгений Бойкинюк
    Евгений Бойкинюк, 11.01.2022 19:12
    +1
    Face Control, 11.01.2022 19:10
    Шпрот, а почему так мало минусов, у тебя куда больше акков. А вообще забавно, как горит от правды.
    шпротина со своей рыжей подругой трудятся не покладая рук )
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    WladWest
    WladWest, 11.01.2022 18:50
    +1
    А кто из них извращенец, любящий шоколадок - рыжий или зебра?
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    serge_kr
    serge_kr, 11.01.2022 19:15
    0
    Шахтер как всегда на высоте
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    R1d3r
    R1d3r, 11.01.2022 19:13
    0
    Face Control, 11.01.2022 19:12
    Это жесть, это прикинь до какой степени у них горит)
    У них уже в стульях огромные отверстия от горящих пердаков образовались
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    Bulba_sumkin
    Bulba_sumkin, 11.01.2022 19:12
    0
    Face Control, 11.01.2022 19:11
    У тебя меньше чем за минуту 5 минусов.
    Это ж сколько аккаунтов нужно иметь чтоб так минусить?)
    Ссылка
    JulikoB
    JulikoB, 11.01.2022 19:04
    0
    WladWest, 11.01.2022 19:02
    "Вингер Аякса Нерес переходит в Шахтер" - надо бы ему кайло подарить, горняк теперь, как никак.
    А переходил бы в динамку, подарили бы шубку
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    WladWest
    WladWest, 11.01.2022 19:02
    0
    "Вингер Аякса Нерес переходит в Шахтер" - надо бы ему кайло подарить, горняк теперь, как никак.
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    Maksim Dimitrov
    Maksim Dimitrov, 11.01.2022 18:49
    0
    Статистика шикарная с Марлоном найдет общий язык
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    GREEN DAY belokon
    online
    GREEN DAY belokon, 11.01.2022 19:14
    -1
    Поздравляю ШД, отличный игрок! В свое время ему давали очень большие авансы!
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