Соглашение достигнуто. Вингер Аякса Нерес переходит в Шахтер

«Шахтер» и «Аякс» согласовали условия трансфера 24-летнего бразильского вингера Давида Нереса. Об этом сообщает известный инсайдер Николо Скира.

Сумма трансфера составит 18 миллионов евро. Нерес подпишет контракт с «Шахтером» до лета 2026 года. По информации Скиры, сделка уже фактически состоялась.

В нынешнем сезоне на счету Нереса 4 гола и 2 ассиста в 22 матчах за «Аякс» во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Аякс» получит за Нереса 17 миллионов евро плюс 15% от суммы следующего трансфера игрока.