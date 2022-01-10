Стали известны подробности нового предложения Шахтера по Нересу

«Горняки» близки к подписанию бразильского вингера

  • 10.01.2022 21:28
  • 1783 просмотра
  • 4 комментария
Стали известны подробности нового предложения Шахтера по Нересу
© Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Нерес

Переговоры между «Шахтером» и «Аяксом» по поводу трансфера Давида Нереса вышли на финишную прямую. Goal.com раскрыл подробности нового предложения, которое «Шахтер» в ближайшее время сделает «Аяксу».

Речь идет о сумме в 17 миллионов евро, включая бонусы. Также «Аякс» получит 15 миллионов евро со следующего трансфера 24-летнего бразильского вингера.

В нынешнем сезоне на счету Нереса 4 гола и 2 ассиста в 22 матчах за «Аякс» во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 20 миллионов евро.

Источник — Goal.com

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Dreifus
    Dreifus, 10.01.2022 21:49 (изменен)
    +3
    Чушь какая-то. Де Дзерби понял, что дело шляпа и плотно сел на откаты?
    Или следующий трансфер будет свободным агентом в Мариуполь?
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    Cartman
    Cartman, 10.01.2022 21:42 (изменен)
    +2
    Что за бред ?17млн +15млн со следующей продажи? Да за него и сейчас никто кроме шахты не даёт 15млн. Судя по всему посли супер селекции Боты и супер тренера Де Дзерби шахтер пойдет по пути Динамо сделав ставку на воспитанников.
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    zzg77
    zzg77, 10.01.2022 22:07
    0
    Крутой игрок, явно круче Месси.
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    avk2307
    avk2307, 10.01.2022 21:56
    0
    Почитал сми голландские и английские и такой вывод сделал:
    Аякс хочет вернуть из Тотенхема Бергвейна , но те пока на 25 млн не согласились даже и для этого хочет продать Нереса за 20+ миллионов.
    Предложение по 15 млн от Шахтера отклонили.
    Есть еще претенденты: Эвертон, Ньюкасл, Лион и Саутгемптон.
    Но если 15 с последующей продажи подпишет Шахтер, то може и победит в споре.
    Шальные деньги они такие
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