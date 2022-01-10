Стали известны подробности нового предложения Шахтера по Нересу

Переговоры между «Шахтером» и «Аяксом» по поводу трансфера Давида Нереса вышли на финишную прямую. Goal.com раскрыл подробности нового предложения, которое «Шахтер» в ближайшее время сделает «Аяксу».

Речь идет о сумме в 17 миллионов евро, включая бонусы. Также «Аякс» получит 15 миллионов евро со следующего трансфера 24-летнего бразильского вингера.

В нынешнем сезоне на счету Нереса 4 гола и 2 ассиста в 22 матчах за «Аякс» во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 20 миллионов евро.