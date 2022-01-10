Источник: Шахтер и Аякс вышли на финишную прямую в переговорах по бразильцу

Донецкий «Шахтер» в зимнее межсезонье близок к первому трансферу.



По информации источника, нидерландский «Аякс» принял условия предложения донецкого клуба по продаже «горнякам» бразильского полузащитника Давида Нереса.



Сообщается, что переговоры почти на финальной стадии, сделка должна быть завершена уже в ближайшее время, а сам футболист может даже успеть присоединиться к команде Роберто Де Дзерби на первом сборе дончан в Турции.



По данным бразильских СМИ, трансфер бразильца обойдется «Шахтеру» в сумму около 15 миллионов евро.



В этом сезоне Нерес, который преимущественно выступает на позиции правого вингера, сыграл за «Аякс» 22 игры, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.



Transfermarkt оценивает Давида в 22 млн евро, его контракт истекает летом 2023 года.