Источник: Шахтер и Аякс вышли на финишную прямую в переговорах по бразильцу

Давид Нерес может успеть даже поехать на первый сбор с донецкой командой

  • 10.01.2022 15:46
  • 4447 просмотров
  • 132 комментария
Источник: Шахтер и Аякс вышли на финишную прямую в переговорах по бразильцу
© Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Нерес

Донецкий «Шахтер» в зимнее межсезонье близок к первому трансферу.
 
По информации источника, нидерландский «Аякс» принял условия предложения донецкого клуба по продаже «горнякам» бразильского полузащитника Давида Нереса.
 
Сообщается, что переговоры почти на финальной стадии, сделка должна быть завершена уже в ближайшее время, а сам футболист может даже успеть присоединиться к команде Роберто Де Дзерби на первом сборе дончан в Турции.
 
По данным бразильских СМИ, трансфер бразильца обойдется «Шахтеру» в сумму около 15 миллионов евро.
 
В этом сезоне Нерес, который преимущественно выступает на позиции правого вингера, сыграл за «Аякс» 22 игры, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. 
 
Transfermarkt оценивает Давида в 22 млн евро, его контракт истекает летом 2023 года.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(32 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    KRBS55
    KRBS55, 10.01.2022 16:54
    +4
    FunnyCat___, 10.01.2022 16:30
    Аякс тоже прохавал что можно в легкую заработать на Донецком мешке
    Игрок конечно не плохой …. Был два сезона назад
    Интересно, это получается что ТеТе в Реал переходит, или на банку ?
    Кпп дура для всех, хоть ты мерседесом едешь, хоть трамваем. И когда головорезы видят звёзд, то по любому попросят с фотографироваться. Или они на самолёте летели???
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    Умник
    online
    Умник, 10.01.2022 16:28
    +3
    Face Control, 10.01.2022 16:24
    Автобусница, вы Шерифу и одного гола забить не смогли, а проигрывают все, даже Реал.
    Так мы ж играли в другой группе.
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    _maks_krot.
    _maks_krot., 10.01.2022 17:07
    +2
    Face Control, 10.01.2022 16:56
    Что и требовалось доказать, новость о возможном топ трансфере Шахтёра, вся ветка в равзпятьлетних автобусниках, ох уж эти комплексы.
    Они так горят ботяры ,что несенюк не успевает им огнетушители газелям завозить в подвал и это только+2 у шахты ,что будет дальше ,
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    KRBS55
    KRBS55, 10.01.2022 17:06
    +2
    Если возьмём НЕРЕСА это будет хорошо, я думаю там конкуренция усилиться, и все зашевелятся.
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    FunnyCat___
    online
    FunnyCat___, 10.01.2022 16:50
    +2
    KRBS55, 10.01.2022 16:48
    Ты дура говорила что Фарм это плохо, это позор, так нельзя. А как ваш презик приобрёл себе Фарм, то ты сразу закукарекала что вам можно, А НАМ НЕЛЬЗЯ! Были бы у Суркиса бабки то ты сидел бы на жордочке, и кукарекал тоже самое.
    Сейчас отдыхать пойдёшь
    Зачтено порвался
    Ну покажи где я говорю что нам можно фарм а вам нельзя
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    Хуакин Гусман Лоэра
    online
    Хуакин Гусман Лоэра, 10.01.2022 16:36
    +2
    FunnyCat___, 10.01.2022 16:30
    Аякс тоже прохавал что можно в легкую заработать на Донецком мешке
    Игрок конечно не плохой …. Был два сезона назад
    Интересно, это получается что ТеТе в Реал переходит, или на банку ?
    Оплеванная,ты сильно подгорела ?
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    Умник
    online
    Умник, 10.01.2022 16:27
    +2
    Получается справа будет нерес тете.
    Тете 16 млн, 3 года адаптации.
    Если нерес прийдет значит в упл свои 8-10 мячей забьет в 2025 году.
    Отличный трансфер.
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    Bulba_sumkin
    Bulba_sumkin, 10.01.2022 16:03
    +2
    Было бы не плохо если бы оказалось правдой!) Ждем официальной инфы!)
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    Face Control
    online
    Face Control, 10.01.2022 17:31
    +1
    Burevestnik, 10.01.2022 17:27
    если в следующем сезоне МХ выйдет на второе, то Ярославский может потом и похлеще раскошелится.
    Та ради Бога, это только плюс, не все же деньги тратить на казино в Монако.
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    KRBS55
    KRBS55, 10.01.2022 17:14
    +1
    Смеётся тот кто смеётся последний. Как же мы будем смеяться, когда начнут деньги за Миколенко, пополнять конюшню лавочников.
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 10.01.2022 17:12
    +1
    А что будет с автобусниками развпятьлетними, когда ещё и Металлист выйдет в вышку.
    Ссылка
    _maks_krot.
    _maks_krot., 10.01.2022 17:05 (изменен)
    +1
    FunnyCat___, 10.01.2022 17:01
    Ладно безработные вассалы бурбаса , с вами конечно весело, но не у всех столько времени свободного
    Давайте , голос на прощание и охраняйте ветку , через пару часов зайду проверю
    Давай быстрей беги ботяра ,то несенюк своей леденец 🍭 шпроту даст посмоктать тебе сегодня не достанется
    Ссылка
    KRBS55
    KRBS55, 10.01.2022 17:04
    +1
    FunnyCat___, 10.01.2022 16:30
    Аякс тоже прохавал что можно в легкую заработать на Донецком мешке
    Игрок конечно не плохой …. Был два сезона назад
    Интересно, это получается что ТеТе в Реал переходит, или на банку ?
    Пальчиками корявыми по кнопкам не попадаешь.
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 10.01.2022 17:03
    +1
    Mark Daniel
    сегодня, 16:49
    +22
    Мудрык - Соломон,Нерес - Тете.
    В таком случае Педриньо может забыть про правый фланг)
    Одно удручает,слухов по адекватному центральном защитнике нет совершенно..
    ————————————————
    Автобусники развпятьлетние, для вас это больная тема?
    Ссылка
    KRBS55
    KRBS55, 10.01.2022 17:02
    +1
    FunnyCat___, 10.01.2022 16:30
    Аякс тоже прохавал что можно в легкую заработать на Донецком мешке
    Игрок конечно не плохой …. Был два сезона назад
    Интересно, это получается что ТеТе в Реал переходит, или на банку ?
    Выпей валерьянки, а то тебя трусит от нервов, дикуха!
    Ссылка
    FunnyCat___
    online
    FunnyCat___, 10.01.2022 16:56
    +1
    Ёкарный Бабай, 10.01.2022 16:53
    4-5 млн баксов Арендупль еще
    Ну кстати по тем циферкам и картинкам , что публикует шахтёр у себя как « налоговый отчёт» по ставке НДФЛ можно было высчитать что только на зарплаты в клубе уходит 75 Лямов не гривен .
    Какая оказывается престижная лига УПЛ .
    Сколько денег нужно чтобы ее выиграть( нет )
    ——
    Ото я ржать буду если Дед с Антюхом и Шкуриным снова взуют Юзовский мешок .
    палкин тогда небось на подвал переедет к хозяину
    Ссылка
    Хуакин Гусман Лоэра
    online
    Хуакин Гусман Лоэра, 10.01.2022 16:49
    +1
    FunnyCat___, 10.01.2022 16:43
    Какая смена поколений? Кто на кого меняется ?
    Ну так видишь, все от нас зависит
    Был у нас низко квалифицированный тренер - 23 очка
    Пришёл более мастеровит, мы тем же составом взяли требл в Украине.
    Я ж говорю , шахтёр - бестолковый мешок, который даже при гигантском бюджете умудряется стать поводом для насмешек
    Оплеванный,сколько тебе платят ?
    Зачем ты каждый день унижаешься на ветках Шахтера ?
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    Умник
    online
    Умник, 10.01.2022 16:48
    +1
    Face Control, 10.01.2022 16:46
    Отпускайте всех, мне ваш недоклюб мало интересен, тем более скоро Металлист выйдет в вышку.
    Да и Ярославский вместо Зеленского станет президентом.
    Трансферы будут все оглашаться в Мариинском дворце.
    Поэтому я тоже жду, когда же он уже выйдет то
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    KRBS55
    KRBS55, 10.01.2022 16:48
    +1
    FunnyCat___, 10.01.2022 16:30
    Аякс тоже прохавал что можно в легкую заработать на Донецком мешке
    Игрок конечно не плохой …. Был два сезона назад
    Интересно, это получается что ТеТе в Реал переходит, или на банку ?
    Ты дура говорила что Фарм это плохо, это позор, так нельзя. А как ваш презик приобрёл себе Фарм, то ты сразу закукарекала что вам можно, А НАМ НЕЛЬЗЯ! Были бы у Суркиса бабки то ты сидел бы на жордочке, и кукарекал тоже самое.
    Ссылка
    FunnyCat___
    online
    FunnyCat___, 10.01.2022 16:45
    +1
    KRBS55, 10.01.2022 16:43
    Ваш президент лёг под ОПЗЖ, которая против всей Украины, которая за путина, вот от куда ваши деньги, и тебе это жить не мешает???
    Ну во первых ваш клуб противостоит украинкой армии, ваши игрочки фоткаются улыбаясь с террористками, а их главари рассказывают о помощи ахметова
    Так что ты бы помолчал , про опзж- эти тема для тебя просто клондайком фэйлов станет .
    Какие наши деньги э, вон твои друзья по коммуналке, ниже смеются что у нас нету трансферов . Как вы умудряетесь двояко трактовать одну методичку ?
    Ссылка
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