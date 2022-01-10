Источник: Шахтер и Аякс вышли на финишную прямую в переговорах по бразильцу

Донецкий «Шахтер» в зимнее межсезонье близок к первому трансферу.
По информации источника, нидерландский «Аякс» принял условия предложения донецкого клуба по продаже «горнякам» бразильского полузащитника Давида Нереса.
Сообщается, что переговоры почти на финальной стадии, сделка должна быть завершена уже в ближайшее время, а сам футболист может даже успеть присоединиться к команде Роберто Де Дзерби на первом сборе дончан в Турции.
По данным бразильских СМИ, трансфер бразильца обойдется «Шахтеру» в сумму около 15 миллионов евро.
В этом сезоне Нерес, который преимущественно выступает на позиции правого вингера, сыграл за «Аякс» 22 игры, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.
Transfermarkt оценивает Давида в 22 млн евро, его контракт истекает летом 2023 года.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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Игрок конечно не плохой …. Был два сезона назад
Интересно, это получается что ТеТе в Реал переходит, или на банку ?
Зачтено порвался
Ну покажи где я говорю что нам можно фарм а вам нельзя
Игрок конечно не плохой …. Был два сезона назад
Интересно, это получается что ТеТе в Реал переходит, или на банку ?
Тете 16 млн, 3 года адаптации.
Если нерес прийдет значит в упл свои 8-10 мячей забьет в 2025 году.
Отличный трансфер.
Давайте , голос на прощание и охраняйте ветку , через пару часов зайду проверю
Игрок конечно не плохой …. Был два сезона назад
Интересно, это получается что ТеТе в Реал переходит, или на банку ?
сегодня, 16:49
+22
Мудрык - Соломон,Нерес - Тете.
В таком случае Педриньо может забыть про правый фланг)
Одно удручает,слухов по адекватному центральном защитнике нет совершенно..
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Автобусники развпятьлетние, для вас это больная тема?
Игрок конечно не плохой …. Был два сезона назад
Интересно, это получается что ТеТе в Реал переходит, или на банку ?
Какая оказывается престижная лига УПЛ .
Сколько денег нужно чтобы ее выиграть( нет )
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Ото я ржать буду если Дед с Антюхом и Шкуриным снова взуют Юзовский мешок .
палкин тогда небось на подвал переедет к хозяину
Ну так видишь, все от нас зависит
Был у нас низко квалифицированный тренер - 23 очка
Пришёл более мастеровит, мы тем же составом взяли требл в Украине.
Я ж говорю , шахтёр - бестолковый мешок, который даже при гигантском бюджете умудряется стать поводом для насмешек
Зачем ты каждый день унижаешься на ветках Шахтера ?
Трансферы будут все оглашаться в Мариинском дворце.
Поэтому я тоже жду, когда же он уже выйдет то
Игрок конечно не плохой …. Был два сезона назад
Интересно, это получается что ТеТе в Реал переходит, или на банку ?
Так что ты бы помолчал , про опзж- эти тема для тебя просто клондайком фэйлов станет .
Какие наши деньги э, вон твои друзья по коммуналке, ниже смеются что у нас нету трансферов . Как вы умудряетесь двояко трактовать одну методичку ?
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