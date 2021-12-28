Замена Марлосу? Шахтер предложит Аяксу 15 млн евро за бразильского вингера

Донецкий клуб всерьез настроен купить Давида Нереса

  • 28.12.2021 23:50
  • 2496 просмотров
  • 7 комментариев
Замена Марлосу? Шахтер предложит Аяксу 15 млн евро за бразильского вингера
© Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Нерес

Донецкий «Шахтер» нацелен на покупку вингера «Аякса» Давида Нереса

Сообщается, что «горняки» уже делали нидерландскому клубу предложение касательно трансфера 24-летнего бразильца, но получили отказ. Ожидается, что будет еще одно предложение, которое потянет на 15 млн евро.

По информации источника, украинский клуб даже готов сохранить за «Аяксом» часть экономических прав на игрока.

В этом сезоне Нерес, который преимущественно выступает на позиции правого вингера, сыграл за «Аякс» 22 игры, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. 

Отметим, что в составе «Шахтера» на этой позиции играют Тете и Педриньо. Перед зимней паузой в чемпионате «горняков» покинул Марлос

На счету Нереса семь матчей в составе национальной сборной Бразилии а 2019 году и один забитый мяч.

Transfermarkt оценивает Давида в 22 млн евро, его контракт истекает летом 2023 года.

Источник — Goal.com

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Слава Чебан
    Слава Чебан, 29.12.2021 00:12
    +7
    russol30, 29.12.2021 00:02
    Вони його і за 30 не відпустять
    да цена занижена за нереса, это топ футболист , если купят это будет успех
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
    Alexander Киев, 29.12.2021 00:13
    +4
    При всьому бажанні бачити його в УПЛ та Шахтарі, але Аякс його мабудь за млн 30-40 тільки відпустить. Мовчу вже про відступні.. не для УПЛ він, нажаль.
    Ссылка
    russol30
    online
    russol30, 29.12.2021 00:02
    +4
    Вони його і за 30 не відпустять
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    Mаx_mad_
    online
    Mаx_mad_, 29.12.2021 00:19 (изменен)
    +1
    Если подпишут это будет супер отличная покупка игрок топ уровня ,ну будет тяжело его подписать , ,ну тете может быть и не хуже, если будет играть как он может каждый матч на своем уровне
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    Westwood.
    Westwood., 29.12.2021 00:32
    0
    ложь
    Он играет в Лч ему он нах не нужно
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    Sergey.Kharkiv
    Sergey.Kharkiv, 29.12.2021 00:26
    0
    Mаx_mad_, 29.12.2021 00:19
    Если подпишут это будет супер отличная покупка игрок топ уровня ,ну будет тяжело его подписать , ,ну тете может быть и не хуже, если будет играть как он может каждый матч на своем уровне
    Вы никогда в жизни не подпишите его не Мечтай Мечтун
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    bzzzzz
    online
    bzzzzz, 29.12.2021 01:06
    -1
    Вопще странно что он до сих пор в аяксе а не например в ливерпуле
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