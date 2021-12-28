Замена Марлосу? Шахтер предложит Аяксу 15 млн евро за бразильского вингера

Донецкий «Шахтер» нацелен на покупку вингера «Аякса» Давида Нереса.

Сообщается, что «горняки» уже делали нидерландскому клубу предложение касательно трансфера 24-летнего бразильца, но получили отказ. Ожидается, что будет еще одно предложение, которое потянет на 15 млн евро.

По информации источника, украинский клуб даже готов сохранить за «Аяксом» часть экономических прав на игрока.

В этом сезоне Нерес, который преимущественно выступает на позиции правого вингера, сыграл за «Аякс» 22 игры, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

Отметим, что в составе «Шахтера» на этой позиции играют Тете и Педриньо. Перед зимней паузой в чемпионате «горняков» покинул Марлос.

На счету Нереса семь матчей в составе национальной сборной Бразилии а 2019 году и один забитый мяч.

Transfermarkt оценивает Давида в 22 млн евро, его контракт истекает летом 2023 года.