Дело пойдет в суды. Калитвинцев пояснил, за какую команду будет выступать

Новичок «Александрии» Владислав Калитвинцев прокомментировал свой скандальный переход из черниговской «Десны»:
«Это был конкретный вариант. Я хорошо знаю эту команду. Она стабильная. Здесь всегда выступали качественные игроки. Мне был интересен этот вариант. Я его рассмотрел и принял предложение.
Заявление «Десны»? Все там решается. Это уже люди занимаются этим. Я уже в новой команде и готовлюсь к первым тренировкам и будущим играм.
Рассчитались ли со мной в «Десне»? Нет, это все в процессе, и я думаю, это все пойдет в суды, ну и там уже будет видно».
Гендиректор Александрии: «Десна должна сама решить вопрос с Калитвинцевым»
Источник — Футбол 1/2/3
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