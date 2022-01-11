Дело пойдет в суды. Калитвинцев пояснил, за какую команду будет выступать

Новичок «Александрии» Владислав Калитвинцев прокомментировал свой скандальный переход из черниговской «Десны»:

«Это был конкретный вариант. Я хорошо знаю эту команду. Она стабильная. Здесь всегда выступали качественные игроки. Мне был интересен этот вариант. Я его рассмотрел и принял предложение.

Заявление «Десны»? Все там решается. Это уже люди занимаются этим. Я уже в новой команде и готовлюсь к первым тренировкам и будущим играм.

Рассчитались ли со мной в «Десне»? Нет, это все в процессе, и я думаю, это все пойдет в суды, ну и там уже будет видно».

Гендиректор Александрии: «Десна должна сама решить вопрос с Калитвинцевым»