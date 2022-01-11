Гендиректор Александрии: «Десна должна сама решить вопрос с Калитвинцевым»

Генеральный директор «Александрии» Дмитрий Китаев рассказал о ситуации, возникшей в связи с переходом из «Десны» Владислава Калитвинцева:

«Детали по этому контракту будут растолкованы немного позже. Сейчас все нюансы будут согласованы, и «Десна» уже потом сделает заявление. Я думаю, тут осталось каких-то пару недель. Здесь нет о чем разговаривать, это чисто юридические моменты, которые должна решить «Десна».

Необходимо, чтобы «Десна» сама решала с футболистом. Мы не имеем к этому отношения. Это не наша компетенция. У «Десны» с футболистом есть какие-то взаимоотношения, и им необходимо их решить.

Я знаю эту ситуацию полностью, конечно. Вы же понимаете, что мы не можем не знать. Но эта ситуация такая, что это все-таки юридические моменты, контрактные моменты. Я не могу рассказывать конфиденциальную информацию. Нужно, чтобы клуб «Десна» разобрался с игроком, вот и все».

Напомним, «Александрия» представила Калитвинцева как своего игрока, но «Десна» заявляет, что у них не разорван контракт с Владиславом.