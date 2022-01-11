Вадим МЕЛЬНИК: «Калитвинцев официально является игроком Десны»

Полузащитник днем ранее был представлен как новичок «Александрии»

  • 11.01.2022 22:10
  • 191 просмотр
  • 2 комментария
Вадим МЕЛЬНИК: «Калитвинцев официально является игроком Десны»
© ФК Десна Чернигов. Владислав Калитвинцев

Спортивный директор черниговской «Десны» Вадим Мельник рассказал о своей видении ситуации с полузащитником Владиславом Калитвинцев, который днем ранее был представлен как новичок «Александрии»:

«На сегодняшний день Калитвинцев официально является игроком «Десны». У него есть действующий контракт. Не знаю, почему он так поступил, почему был представлен в качестве игрока другого клуба. Мы будем отстаивать свои права на этого футболиста. Это – во-первых. Во-вторых, «Александрия» не имела права подписывать нашего футболиста. 

Понятное дело, что мы будем обращаться в инстанции, которые отвечают за эти вопросы. По-спортивному это тоже неправильно. «Александрия» должна была нас предупредить или спросить. Калитвинцев – не свободный агент, и на основании чего они заключили с ним контракт, я не знаю.

Все документы уже готовы. Мы уже подготовили соответствующие письма, так что в ближайшее время и Влад, и «Александрия», и УАФ их получат. Есть специальный комитет, который занимается такими вопросами. Пусть решает. Понятное дело, что мы свои права будем защищать, потому что, в первую очередь, налицо явное неуважение к нашему клубу со стороны «Александрии».

Если каждый футболист на контракте захочет подписывать с кем-то новое соглашение, что это будет? Можете себе представить нашу реакцию, когда мы увидели в новостях презентацию нашего игрока в форме другого клуба. На основании чего? Пусть это будет на их совести. Мы себе не позволяем подписывать игроков, которые находятся на контракте в другом клубе. 

Для нас Калитвинцев – игрок «Десны». Мы же не можем каждый день общаться со всеми нашими игроками. 16 января Калитвинцев должен быть в расположении клуба. В противном случае – он не выполняет условия контракта. Если его не будет, будут санкции. Вот и все. Скажу лишь, что у нас была устная договоренность с Владиславом, что задолженность по зарплате будет закрыта.

Сейчас мы занимаемся билетами в Турцию. Думаем, когда лучше вылетать и каким самолетом. Взвешиваем все за и против. Многое в плане подготовки зависит от погоды. В Турции мы проведем заключительный сбор. До этого будем работать дома. Тут можно тренироваться и на синтетике, и на снегу. А когда начнутся тренировки на натуральных полях, возвращаться на искусственный газон уже не захочется. Поэтому в Турции мы проведем заключительный этап подготовки, чтобы после него сразу перейти к официальным играм.

Напоследок хотелось бы обратиться ко всем нашим «доброжелателям», чтобы они перестали поливать «Десну» грязью. Сейчас команду лучше поддержать. Все у нас будет нормально. Решим все вопросы и будем двигаться дальше. На этом жизнь не заканчивается. Кто-то приходит, кто уходит. Были бы все здоровы».

Источник — FanDay

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    rus
    rus, 11.01.2022 22:29
    0
    А что такое устная договорённость!
    Ссылка
    ANATOLY26656
    ANATOLY26656, 11.01.2022 22:19
    0
    О,пошло добро
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