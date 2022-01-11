Дженоа определила четырех кандидатов на замену Шевченко

Андрей Шевченко остается на волоске от увольнения из «Дженоа». Руководство клуба уже работает над поиском возможной замены украинскому специалисту.

Среди кандидатов – два предыдущих тренера «Дженоа», Давиде Баллардини и Роландо Маран. Задачу их приглашения упрощает тот факт, что они остаются на контракте у «Дженоа».

Также среди кандидатов – немец Бруно Лаббадия и венгр Пал Дардаи. Предыдущим местом работы обеих специалистов была берлинская «Герта».