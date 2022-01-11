Дженоа определила четырех кандидатов на замену Шевченко

Двое из них уже работал с «Грифонами»

  • 11.01.2022 15:13
  • 5445 просмотров
  • 4 комментария
Дженоа определила четырех кандидатов на замену Шевченко
© Getty Images/Global Images Ukraine. Давиде Баллардини

Андрей Шевченко остается на волоске от увольнения из «Дженоа». Руководство клуба уже работает над поиском возможной замены украинскому специалисту.

Среди кандидатов – два предыдущих тренера «Дженоа», Давиде Баллардини и Роландо Маран. Задачу их приглашения упрощает тот факт, что они остаются на контракте у «Дженоа».

Также среди кандидатов – немец Бруно Лаббадия и венгр Пал Дардаи. Предыдущим местом работы обеих специалистов была берлинская «Герта».

Источник — Calciomercato

(42 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Kapitoshka
    Kapitoshka, 11.01.2022 16:09
    +1
    LomUs17, 11.01.2022 15:56
    А кто инсайдер этой "горячей" новости, Павелыч что ли?...
    Спорт.юа або "коллеги" по цеху де пір'я курям скубуть, шо би було чим писати)
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    joytok
    online
    joytok, 11.01.2022 16:01
    0
    Теперь их только Мирческу может спасти.
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    LomUs17
    online
    LomUs17, 11.01.2022 15:56
    0
    А кто инсайдер этой "горячей" новости, Павелыч что ли?...
    Ссылка
    Funny_____Cat
    online
    Funny_____Cat, 11.01.2022 15:57
    -1
    ну так себе кандидаты если честно, это разве что чтобы уже точно не отягощать себя серией А
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