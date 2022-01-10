Источник: Шевченко пока остается в Дженоа, но будущее под вопросом

Клуб пока не определился с тем, что делать дальше

  • 10.01.2022 18:41
  • 1149 просмотров
  • 3 комментария
Источник: Шевченко пока остается в Дженоа, но будущее под вопросом
© Getty Images/Global Images Ukraine

По информации Gazzetta dello sport, руководство «Дженоа» не собирается сегодня объявлять об увольнении наставника Андрея Шевченко.

Клуб длительное время обсуждал смену тренера, но украинский специалист останется как минимум до матча Кубка Италии против «Милана» 13 января.

Однако Грифоны держат в уме другие варианты, в том числе Давиде Баллардини, которого как раз заменил Шевченко.

Разговоры об увольнении Шевченко начались после поражения от конкурента в битве за выживание «Специи». При тренере команда еще не побеждала в Серии A (9 матчей, 6 поражений) и опустилась на 19-е место.

При этом Шевченко осенью подписал контракт до 2024 года, поэтому клубу придется платить солидную компенсацию.

Источник — Gazzetta dello Sport

(12 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Gagik_Perdonian
    Gagik_Perdonian, 10.01.2022 18:58
    0
    ZnatokFootbola, 10.01.2022 18:45
    Стоило того ожидать.
    Тренер на уровне 1-й лиги УПЛ. Вся игра от обороны.
    При нем наша сборная только мучалась, одни ничейки катали.
    Пусть остается в Дженоа, ничего плохого ему не желаю.
    у Сербии 5-0 выиграли это ничейка?
    Ссылка
    Trollface
    Trollface, 10.01.2022 18:57
    0
    14 січня звільнять, після кубку.
    Ссылка
    ZnatokFootbola
    online
    ZnatokFootbola, 10.01.2022 18:45
    0
    Стоило того ожидать.
    Тренер на уровне 1-й лиги УПЛ. Вся игра от обороны.
    При нем наша сборная только мучалась, одни ничейки катали.
    Пусть остается в Дженоа, ничего плохого ему не желаю.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности