Источник: Шевченко пока остается в Дженоа, но будущее под вопросом

По информации Gazzetta dello sport, руководство «Дженоа» не собирается сегодня объявлять об увольнении наставника Андрея Шевченко.

Клуб длительное время обсуждал смену тренера, но украинский специалист останется как минимум до матча Кубка Италии против «Милана» 13 января.

Однако Грифоны держат в уме другие варианты, в том числе Давиде Баллардини, которого как раз заменил Шевченко.

Разговоры об увольнении Шевченко начались после поражения от конкурента в битве за выживание «Специи». При тренере команда еще не побеждала в Серии A (9 матчей, 6 поражений) и опустилась на 19-е место.

При этом Шевченко осенью подписал контракт до 2024 года, поэтому клубу придется платить солидную компенсацию.