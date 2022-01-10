Мнения разделились. Решение по Шевченко будет принято до конца дня

В понедельник руководство «Дженоа» примет решение о будущем украинского тренера Андрея Шевченко.



Сообщается, что сохранение своего поста украинским специалистом находится под большим вопросом из-за плохих результатов. Среди руководства идет жесткое противостояние, мнения разделились, но все понимают, что какое-то решение придется принимать.



Даже если Шевченко оставят главным тренером, то он может задержаться в клубе ненадолго. Также итальянская пресса уверенно заявляет, что Польский футбольный союз всерьез рассматривает кандидатуру Шевченко на пост главного тренера сборной.



Кандидатом на замену украинца в «Дженоа» называют Фабио Каннаваро, с которым уже провели собеседование, но он взял время на размышление.

С момента прибытия в Геную в начале ноября Шевченко набрал всего 3 очка в 9 матчах. Забито всего 3 мяча, и команда набрала 12 очков, занимая предпоследнее 19-е место в турнирной таблице.