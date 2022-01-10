Мнения разделились. Решение по Шевченко будет принято до конца дня

В понедельник руководство «Дженоа» примет решение о будущем украинского тренера Андрея Шевченко.
Сообщается, что сохранение своего поста украинским специалистом находится под большим вопросом из-за плохих результатов. Среди руководства идет жесткое противостояние, мнения разделились, но все понимают, что какое-то решение придется принимать.
Даже если Шевченко оставят главным тренером, то он может задержаться в клубе ненадолго. Также итальянская пресса уверенно заявляет, что Польский футбольный союз всерьез рассматривает кандидатуру Шевченко на пост главного тренера сборной.
Кандидатом на замену украинца в «Дженоа» называют Фабио Каннаваро, с которым уже провели собеседование, но он взял время на размышление.
С момента прибытия в Геную в начале ноября Шевченко набрал всего 3 очка в 9 матчах. Забито всего 3 мяча, и команда набрала 12 очков, занимая предпоследнее 19-е место в турнирной таблице.
Источник — Tuttomercatoweb
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Команда не ахти это понятно, но они стали хуже играть когда Шева пришёл.
Но и выгонять его с команды я считаю это будет не справедливо, так как обещали усиление в меж сезоне. Посмотрим что с этого получиться, но большая половина болельщиков знала что это закончиться увольнением и первым комом.
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