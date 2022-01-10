Мнения разделились. Решение по Шевченко будет принято до конца дня

Руководство «Дженоа» в понедельник вынесет свой окончательный вердикт

  • 10.01.2022 15:04
  • 3334 просмотра
  • 3 комментария
Мнения разделились. Решение по Шевченко будет принято до конца дня
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

В понедельник руководство «Дженоа» примет решение о будущем украинского тренера Андрея Шевченко.
 
Сообщается, что сохранение своего поста украинским специалистом находится под большим вопросом из-за плохих результатов. Среди руководства идет жесткое противостояние, мнения разделились, но все понимают, что какое-то решение придется принимать.
 
Даже если Шевченко оставят главным тренером, то он может задержаться в клубе ненадолго. Также итальянская пресса уверенно заявляет, что Польский футбольный союз всерьез рассматривает кандидатуру Шевченко на пост главного тренера сборной.
 
Кандидатом на замену украинца в «Дженоа» называют Фабио Каннаваро, с которым  уже провели собеседование, но он взял время на размышление.

С момента прибытия в Геную в начале ноября Шевченко набрал всего 3 очка в 9 матчах. Забито всего 3 мяча, и команда набрала 12 очков, занимая предпоследнее 19-е место в турнирной таблице.

Источник — Tuttomercatoweb

(29 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Владимир Копяк
    Владимир Копяк, 10.01.2022 16:01
    0
    Да, тренировать лиговую команду, это не сборную к кучей профессиональных тренеров готовить к играм. Правильно говорят, чтобы стать отличным тренером, нужно начинать с детей, потом переходить на юношей, потом на любительские команды, и только после всех этих промежуточных ступеней роста ла плюс голв упорной учебы, можно пробывать с лиговыми командами. У Андрюши все получилось даже круче чем с Монголией - с феодального строя, сразу в развитой социализм... Но из-за своей умственной отсталости, он, увы, этого никогда не поймет...Может все-таки пора заняться по-настоящему гольфом?
    Ссылка
    norma_zap
    online
    norma_zap, 10.01.2022 15:56
    0
    В любом случае лучше не связываться со сб. Польши где готовый результат должен быть уже в первом матче, а в случае победы еще и во втором.
    Ссылка
    KRBS55
    KRBS55, 10.01.2022 15:50
    0
    Я считаю что Шева тут много на себя взял,и думал что у него с ходу, первый раз начав тренировать ФК, сразу всё получиться.
    Команда не ахти это понятно, но они стали хуже играть когда Шева пришёл.
    Но и выгонять его с команды я считаю это будет не справедливо, так как обещали усиление в меж сезоне. Посмотрим что с этого получиться, но большая половина болельщиков знала что это закончиться увольнением и первым комом.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности