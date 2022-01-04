Ливерпуль просит отложить полуфинал Кубка лиги из-за новых случаев ковида

Во вторник команде даже пришлось отменить тренировку

  • 04.01.2022 22:08
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Ливерпуль просит отложить полуфинал Кубка лиги из-за новых случаев ковида
© ФК Ливерпуль

«Ливерпуль» официально попросил отложить первый матч полуфинала Кубка футбольной лиги в четверг против «Арсенала» после того, как в команде диагностировали новые случаи заболевания COVID-19, из-за чего пришлось отменить тренировку во вторник.
 
Отметим, что «Ливерпуль» сыграл в воскресенье с «Челси» вничью 2:2 без главного тренера Юргена Клоппа и трех игроков - Алиссона, Роберто Фирмино и Джоэла Матипа – после того, как у них был положительный результат.
 
Отметим, что в другом полуфинальном матче Кубка лиги должны сразиться «Тоттенхэм» и «Челси».
 

Источник — ФК Ливерпуль

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