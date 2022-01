Ливерпуль просит отложить полуфинал Кубка лиги из-за новых случаев ковида

«Ливерпуль» официально попросил отложить первый матч полуфинала Кубка футбольной лиги в четверг против «Арсенала» после того, как в команде диагностировали новые случаи заболевания COVID-19, из-за чего пришлось отменить тренировку во вторник.



Отметим, что «Ливерпуль» сыграл в воскресенье с «Челси» вничью 2:2 без главного тренера Юргена Клоппа и трех игроков - Алиссона, Роберто Фирмино и Джоэла Матипа – после того, как у них был положительный результат.



Отметим, что в другом полуфинальном матче Кубка лиги должны сразиться «Тоттенхэм» и «Челси».



We can confirm an application has been submitted for the postponement of Thursday’s Carabao Cup semi-final, first-leg tie with Arsenal due to an escalating number of suspected positive COVID-19 cases and player availability.