ВИДЕО. Не забываем о Малиновском. Все голы Аталанты в 2021-м году

«Аталанта» опубликовала нарезку всех голов, который были забиты игроками команды в 2021-м году.
В ролике есть и точные удары украинца Руслана Малиновского, который забивал и в чемпионате Италии (11 голов), и Кубке Италии (2), и в Лиге чемпионов (1).
Все голы можно посмотреть на YouTube.
Первая часть сезона 2021/22
Chiudiamo questo 2021 gustandoci tutti i gol della prima parte di stagione! 🤩— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) December 31, 2021
Let's end the year with all our goals from the first half of the season! Enjoy watching 🔥#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/gCUuuls6at
Источник — ФК Аталанта Бергамо
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