ВИДЕО. Не забываем о Малиновском. Все голы Аталанты в 2021-м году

«Аталанта» опубликовала нарезку всех голов, который были забиты игроками команды в 2021-м году.



В ролике есть и точные удары украинца Руслана Малиновского, который забивал и в чемпионате Италии (11 голов), и Кубке Италии (2), и в Лиге чемпионов (1).

Все голы можно посмотреть на YouTube.

Первая часть сезона 2021/22