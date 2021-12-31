ВИДЕО. Не забываем о Малиновском. Все голы Аталанты в 2021-м году

Руслан забил 14 голов в составе бергамасков за календарный год

  • 31.12.2021 21:32
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ВИДЕО. Не забываем о Малиновском. Все голы Аталанты в 2021-м году
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

«Аталанта» опубликовала нарезку всех голов, который были забиты игроками команды в 2021-м году.
 
В ролике есть и точные удары украинца Руслана Малиновского, который забивал и в чемпионате Италии (11 голов), и Кубке Италии (2), и в Лиге чемпионов (1).

Все голы можно посмотреть на YouTube.

Первая часть сезона 2021/22

Источник — ФК Аталанта Бергамо

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