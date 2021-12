ВИДЕО. Не забываем о Малиновском. Все голы Аталанты в 2021-м году

«Аталанта» опубликовала нарезку всех голов, который были забиты игроками команды в 2021-м году.



В ролике есть и точные удары украинца Руслана Малиновского, который забивал и в чемпионате Италии (11 голов), и Кубке Италии (2), и в Лиге чемпионов (1).

Все голы можно посмотреть на YouTube.

Первая часть сезона 2021/22

Chiudiamo questo 2021 gustandoci tutti i gol della prima parte di stagione! 🤩



Let's end the year with all our goals from the first half of the season! Enjoy watching 🔥#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/gCUuuls6at