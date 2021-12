Бразильский клуб подписал украинского футболиста из аматорской команды

Бразильский клуб «Колатина» объявил о подписании контракта с малоизвестным украинским футболистом Никитой Синициным.

Сообщается, что игрок будет защищать цвета клуба в следующем году в рамках Лиги Капишаба и в ближайшее время прибудет в расположение команды. Вместе с украинцем «Колатина» подписала новозеландского полузащитника с японским граждансвом Джои Омотани.

Синицын – уроженец Черкасс, ранее выступал в чемпионате области за аматорские команды. Играет на позиции центрального защитника и центрального полузащитника.

Лига Капишаба – футбольный дивизион бразильского штата Эспириту-Санту.

✍ Contratado 🇺🇦



O zagueiro ucraniano Сініцин Нікіта vestirá a camisa do CTE Colatina no Capixabão 2022. Em parceria com o empresário Daniel Pursat, o defensor chegará ao estado nos próximos dias!



Bem vindo Нікіта!#futebolcapixaba #qualidadenaoquantidade pic.twitter.com/jZiimZAX9a