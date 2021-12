ВИДЕО. Минута молчания. Динамо и Заря почтили память суперфана Парамона

Матч 18-го тура украинской Премьер-лиги между киевским «Динамо» и луганской «Зарей» начался с минуты молчания.



Футболисты почтили память суперфана столичного клуба Сергея Заборовского, более известного как Парамон, который ушел из жизни три дня назад.



Отметим, что Заборовскому было 66 лет, впервые он побывал на матче столичного клуба в 1967 году.

Moments silence for Dynamo Super Fan Paramon who died earlier this week pic.twitter.com/ymoFGKDynh