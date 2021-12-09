Ушел из жизни один из самых известных болельщиков киевского Динамо

Парамон скончался на 67-м году жизни

  • 09.12.2021 20:36
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Ушел из жизни один из самых известных болельщиков киевского Динамо
© ФК Динамо Киев. Парамон

На 67-м году из жизни ушел один из самых известных фанатов киевского «Динамо» Сергей Заборовский по прозвищу Парамон.
 
В 2020-м году «суперфан» столичного клуба перенес инсульт и несколько раз попадал в больницу. 
 
До 2011 года Парамон мог находиться на скамейке запасных столичной команды, но после инцидента в матче Лиги Европы (ударил арбитра) ему запретили находиться в игровой зоне.
 
Сергей Заборовский работал уборщиком в аэропорту «Киев» (Жуляны).

Источник — Facebook

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