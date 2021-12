Мбаппе стал самым молодым игроком, забившим 30+ мячей в Лиге чемпионов

22-летний форвард ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе стал самым молодым футболистом в истории, которому удалось забить более 30 мячей в Лиге чемпионов. Достижение покорилось Килиану в возрасте 22 лет и 352 дней.

В поединке 6-го тура группового этапа турнира против «Брюгге» (4:1) Мбаппе отметился дублем, забив на 2-й и 7-й минутах. Эти мячи стали для футболиста 30-м и 31-м в рамках турнира.

В текущем сезоне Мбаппе провел за ПСЖ 6 матчей в Лиге чемпионов, где забил четыре мяча и отдал шесть результативных передач.

🇫🇷 Kylian Mbappé becomes the youngest player in Champions League history to score 30+ goals (22 years, 352 days) 👏#UCL pic.twitter.com/msIaJLn532