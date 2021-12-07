ВИДЕО. Дубль за пять минут? Для Мбаппе — не проблема

22-летний французский нападающий парижского ПСЖ Килиан Мбаппе оформил быстрый дубль в домашнем поединке 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против бельгийского «Брюгге».

Первый гол Мбаппе забил уже на 2-й минуте встречи, добив мяч в сетку после сэйва голкипера. А уже на 7-й минуте поединка Килиан оформил дубль, воспользовавшись точной передачей Лионеля Месси и сделав счет 2:0 в пользу своей команды.

1:0, Мбаппе, 2

2:0, Мбаппе, 7