ВИДЕО. Дубль за пять минут? Для Мбаппе — не проблема

22-летний французский нападающий парижского ПСЖ Килиан Мбаппе оформил быстрый дубль в домашнем поединке 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против бельгийского «Брюгге».
Первый гол Мбаппе забил уже на 2-й минуте встречи, добив мяч в сетку после сэйва голкипера. А уже на 7-й минуте поединка Килиан оформил дубль, воспользовавшись точной передачей Лионеля Месси и сделав счет 2:0 в пользу своей команды.
1:0, Мбаппе, 2
2:0, Мбаппе, 7
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.