ВИДЕО. Дубль за пять минут? Для Мбаппе — не проблема

Французский форвард ПСЖ дважды огорчил «Брюгге» уже в дебюте матча

  • 07.12.2021 21:10
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ВИДЕО. Дубль за пять минут? Для Мбаппе — не проблема
© Getty Images/Global Images Ukraine

22-летний французский нападающий парижского ПСЖ Килиан Мбаппе оформил быстрый дубль в домашнем поединке 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против бельгийского «Брюгге».

Первый гол Мбаппе забил уже на 2-й минуте встречи, добив мяч в сетку после сэйва голкипера. А уже на 7-й минуте поединка Килиан оформил дубль, воспользовавшись точной передачей Лионеля Месси и сделав счет 2:0 в пользу своей команды.

1:0, Мбаппе, 2

2:0, Мбаппе, 7

Источник — Sport.ua

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