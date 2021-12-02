Манчестер Юнайтед – Арсенал. Роналду в основе. Стартовые составы команд

2 декабря в 22:15 начнется матч 14-го тура Английской Премьер-лиги

  • 02.12.2021 21:55
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Манчестер Юнайтед – Арсенал. Роналду в основе. Стартовые составы команд
© Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 2 декабря, состоится поединок 14-го тура чемпионата Англии по футболу, в котором «Манчестер Юнайтед» примет лондонский «Арсенал».

Матч пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:15 по киевскому времени.

  • Матч будет показан в прямом эфире на телеканале Setanta Sports+ и видеосервисе MEGOGO.

Манчестер Юнайтед – Арсенал. Роналду в основе. Стартовые составы команд

Источник — Sport.ua

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