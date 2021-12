В четверг, 2 декабря, состоится поединок 14-го тура чемпионата Англии по футболу, в котором «Манчестер Юнайтед» примет лондонский «Арсенал».

Матч пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:15 по киевскому времени.

Манчестер Юнайтед – Арсенал. Роналду в основе. Стартовые составы команд

🥁 Presenting the United line-up for #MUNARS ... Let's go, Reds! 🔴⚪️⚫️ #MUFC

🚨 TEAM NEWS



🇵🇹 Nuno on the left

🇪🇬 Elneny in midfield

🇧🇷 Martinelli starts



Let's go, Gunners! 💪#MUNARS pic.twitter.com/fHAhdsdmdI