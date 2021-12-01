Ман Юнайтед

В четверг, 2 декабря, состоится поединок 14-го тура чемпионата Англии по футболу, в котором «Манчестер Юнайтед» примет лондонский «Арсенал».

Матч пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:15 по киевскому времени.

«Манчестер Юнайтед»

«Красные дьяволы» назначали «временного главного тренера» — 63-летнего немецкого специалиста Ральфа Рангника, контракт с которым рассчитан до конца сезона. Мол, ты, Рангник, пока поруководи, а потом мы подыщем более подходящего кандидата.

Но ирония в том, что Рангник не сможет присутствовать на тренерском мостике «Манчестер Юнайтед» в грядущем поединке с «Арсеналом». Специалист ждет разрешения на работу в Англии. Пока длится бюрократическая волокита, руководить «красными дьяволами» продолжит Майкл Каррик. Который уже доказал, что получается у него весьма и весьма недурно. Почему не оставить Каррика с приставкой «и.о.» до конца сезона или не подписать с ним тот же краткосрочный контракт? Потому что нет пророка в своем отечестве.

С Карриком, Рангником, да хоть с самим чертом в ступе — «красным дьяволам» давно пора просыпаться, если они хотят спасти сезон. После 13-ти сыгранных туров «Манчестер Юнайтед» занимает всего лишь 8-е место в турнирной таблице, имея в активе 18 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 21-22.

«Арсенал»

У лондонского «Арсенала» все тоже довольно весело. Уныло начав сезон, «канониры» довольно быстро раскачались. Подопечные Микеля Артеты выиграли семь из десяти последних матчей в АПЛ, дважды сыграв вничью и один раз проиграв. Великолепный показатель для столь нестабильной команды.

После 13-ти сыгранных туров «Арсенал» занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 23 очка при разнице забитых и пропущенных мячей 15-17. Да, разница отрицательная, да «канониры» забивают непозволительно мало… Но выигрывают!

Противостояние

Букмекеры считают фаворитом «Манчестер Юнайтед», с ними трудно не согласиться. После ухода Сульшера «красные дьяволы» воспрянули духом, Каррик быстро перехватил нити управления командой и крепко за них взялся. Еще бы, ведь специалист давно пребывает внутри процесса. Чего никак не скажешь о Рангнике… «Арсенал» даст бой, но дома шансы на победу у хозяев серьезно выше.

Ориентировочные составы:

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа — Бэйли, Линделеф, Магуайр, Уан-Биссака, МакТоминей, Фред, Теллес, Фернандеш, Санчо, Роналду.

«Арсенал»: Рамздэйл — Томиясу, Уайт, Габриэл, Тавариш, Партей, Локонга, Мартинелли, Эдегор, Смит-Роу, Обамеянг.

2 декабря, четверг