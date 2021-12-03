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02.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ВИДЕО. Каррик уволился из Юнайтед после матча МЮ – Арсенал

Специалист провел последний матч на посте и.о. главного тренера

  • 03.12.2021 07:14
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ВИДЕО. Каррик уволился из Юнайтед после матча МЮ – Арсенал
© Getty Images/Global Images Ukraine

Майкл Каррик объявил о своем уходе из клуба после победы над «Арсеналом» (3:2), сообщает официальный сайт «Манчестер Юнайтед». Вашему вниманию запись послематчевой пресс-конференции Майкла Каррика.

События матча
70' ГОЛ ! С пенальти забил Криштиану Роналду (Ман Юнайтед).
55' ГОЛ ! Мяч забил Мартин Эдегор (Арсенал).
52' ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Ман Юнайтед).
44' ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Ман Юнайтед).
18' ГОЛ ! Мяч забил Эмиль Смит Роув (Арсенал).

Источник — Sport.ua

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