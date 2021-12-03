ВИДЕО. Каррик уволился из Юнайтед после матча МЮ – Арсенал

Майкл Каррик объявил о своем уходе из клуба после победы над «Арсеналом» (3:2), сообщает официальный сайт «Манчестер Юнайтед». Вашему вниманию запись послематчевой пресс-конференции Майкла Каррика.
События матча
|70'
|ГОЛ ! С пенальти забил Криштиану Роналду (Ман Юнайтед).
|55'
|ГОЛ ! Мяч забил Мартин Эдегор (Арсенал).
|52'
|ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Ман Юнайтед).
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Ман Юнайтед).
|18'
|ГОЛ ! Мяч забил Эмиль Смит Роув (Арсенал).
Источник — Sport.ua
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