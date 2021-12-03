Он забил 800 голов. Дубль Роналду принес Ман Юнайтед победу над Арсеналом

В четверг, 2 декабря, состоялся поединок 14-го тура чемпионата Англии, в котором «Манчестер Юнайтед» победил лондонский «Арсенал» (3:2).
Матч прошел в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Дубль у хозяев поля оформил Криштиану Роналду. Это его 800-й и 801-й голы в карьере.
36-летний португалец имеет в активе 130 голов за «Манчестер Юнайтед» (307 матчей), 450 – за «Реал» (438 игр), 101 – за «Ювентус» (134 поединков) и 5 – за «Спортинг» (31 встреча). Также он забил 115 голов в 184 матчах за сборную Португалии.
Скандальным получился первый гол гостей. Вратарь хозяев поля Давид Де Хеа неожиданно упал из-за травмы, и Смит-Роут отправил мяч издалека в пустые ворота. Система VAR никаких нарушений не углядела, и арбитр засчитал гол.
В другом матче игрового дня «Тоттенхэм» нанес поражение «Брентфорду», проведя два безответных гола (2:0).
«Манчестер Юнайтед» поднялся на 7-е место (21 очко), на один балл больше у «Тоттенхэма» (22). «Арсенал» замыкает топ-5 АПЛ (23). Выше них расположились: «Челси» (33), «Ман Сити» (32), «Ливерпуль» (31), «Вест Хэм» (24).
АПЛ. 14-й тур
Манчестер Юнайтед – Арсенал – 3:2
Голы: Бруну Фернандеш, 44, Роналду, 52, 70 (пен) – Смит-Роу, 13, Эдегор, 54.
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Линделеф, Магуайр, Далот, Алекс Теллес, Фред, Бруну Фернандеш (ван де Бек, 90), Мактоминей, Криштиану Роналду (Марсьяль, 89), Рэшфорд (Лингард, 79), Санчо.
Арсенал: Рамсдейл, Уайт, Габриэл Магальяйнс, Томиясу, Нуну Тавареш, Партей, Эдегор (Нкетиа, 80), Смит-Роу (Сака, 71), Эль-Нени, Обамеянг (Ляказетт, 79), Мартинелли.
Предупреждения: Мактоминей 45.
Судья: Аткинсон.
Тоттенхэм – Брентфорд – 2:0
Голы: Канос, 12 (автогол), Сон Хын Мин, 65.
Тоттенхэм: Льорис, Регилон, Санчес, Эмерсон Роял (Танганга, 84), Дайер, Дэвис, Хейбьерг, Скипп, Сон Хын Мин (Бергвайн, 87), Кейн, Лукас Моура (Уинкс, 77).
Брентфорд: Фернандес, Хенри, Гуд, Пиннок, Янссон, Нергор, Оньека (Баптист, 56), Янельт (Йенсен, 70), Канос (Висса, 70), Тони, Мбеумо.
Судья: Мосс.
Турнирная таблица чемпионата Англии
|70'
|ГОЛ ! С пенальти забил Криштиану Роналду (Ман Юнайтед).
|55'
|ГОЛ ! Мяч забил Мартин Эдегор (Арсенал).
|52'
|ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Ман Юнайтед).
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Ман Юнайтед).
|18'
|ГОЛ ! Мяч забил Эмиль Смит Роув (Арсенал).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Месси же не рискнул переходить в АПЛ, он перешёл в пятую по силе Лигу в клуб к аргентинскому тренеру с сильнейшей линией атаки - и его статистика в ПСЖ почти нулевая. В последнем матче Роналду забивает дубль и вырывает победу, а Месси полный нуль и 0-0 с Ниццей. Но Золотой Мяч, седьмой, у Месси. Этот тур сразу же после церемонии вообще показателен. Реал побеждает Атлетик за счёт гола Бензема, Салах феерии за Ливерпуль, дубль, первый гол вообще шедевр, но Золотой Мяч у Месси, потому что он "лучший". Отака хня, малята.
Учись, Селезнёв! Надо 800? Получите с походом.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.