Он забил 800 голов. Дубль Роналду принес Ман Юнайтед победу над Арсеналом

В четверг, 2 декабря, состоялся поединок 14-го тура чемпионата Англии, в котором «Манчестер Юнайтед» победил лондонский «Арсенал» (3:2).

Матч прошел в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Дубль у хозяев поля оформил Криштиану Роналду. Это его 800-й и 801-й голы в карьере.

36-летний португалец имеет в активе 130 голов за «Манчестер Юнайтед» (307 матчей), 450 – за «Реал» (438 игр), 101 – за «Ювентус» (134 поединков) и 5 – за «Спортинг» (31 встреча). Также он забил 115 голов в 184 матчах за сборную Португалии.

Скандальным получился первый гол гостей. Вратарь хозяев поля Давид Де Хеа неожиданно упал из-за травмы, и Смит-Роут отправил мяч издалека в пустые ворота. Система VAR никаких нарушений не углядела, и арбитр засчитал гол.

В другом матче игрового дня «Тоттенхэм» нанес поражение «Брентфорду», проведя два безответных гола (2:0).

«Манчестер Юнайтед» поднялся на 7-е место (21 очко), на один балл больше у «Тоттенхэма» (22). «Арсенал» замыкает топ-5 АПЛ (23). Выше них расположились: «Челси» (33), «Ман Сити» (32), «Ливерпуль» (31), «Вест Хэм» (24).

АПЛ. 14-й тур

Манчестер Юнайтед – Арсенал – 3:2

Голы: Бруну Фернандеш, 44, Роналду, 52, 70 (пен) – Смит-Роу, 13, Эдегор, 54.

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Линделеф, Магуайр, Далот, Алекс Теллес, Фред, Бруну Фернандеш (ван де Бек, 90), Мактоминей, Криштиану Роналду (Марсьяль, 89), Рэшфорд (Лингард, 79), Санчо.

Арсенал: Рамсдейл, Уайт, Габриэл Магальяйнс, Томиясу, Нуну Тавареш, Партей, Эдегор (Нкетиа, 80), Смит-Роу (Сака, 71), Эль-Нени, Обамеянг (Ляказетт, 79), Мартинелли.

Предупреждения: Мактоминей 45.

Судья: Аткинсон.

Тоттенхэм – Брентфорд – 2:0

Голы: Канос, 12 (автогол), Сон Хын Мин, 65.

Тоттенхэм: Льорис, Регилон, Санчес, Эмерсон Роял (Танганга, 84), Дайер, Дэвис, Хейбьерг, Скипп, Сон Хын Мин (Бергвайн, 87), Кейн, Лукас Моура (Уинкс, 77).

Брентфорд: Фернандес, Хенри, Гуд, Пиннок, Янссон, Нергор, Оньека (Баптист, 56), Янельт (Йенсен, 70), Канос (Висса, 70), Тони, Мбеумо.

Судья: Мосс.

Турнирная таблица чемпионата Англии