14-й тур
Ман Юнайтед
3 : 2
Арсенал
02.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Он забил 800 голов. Дубль Роналду принес Ман Юнайтед победу над Арсеналом

«Тоттенхэм» нанес поражение «Брентфорду», проведя два гола

  • 03.12.2021 00:12
  • 1438 просмотров
  • 6 комментариев
Он забил 800 голов. Дубль Роналду принес Ман Юнайтед победу над Арсеналом
© Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 2 декабря, состоялся поединок 14-го тура чемпионата Англии, в котором «Манчестер Юнайтед» победил лондонский «Арсенал» (3:2).

Матч прошел в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Дубль у хозяев поля оформил Криштиану Роналду. Это его 800-й и 801-й голы в карьере.

36-летний португалец имеет в активе 130 голов за «Манчестер Юнайтед» (307 матчей), 450 – за «Реал» (438 игр), 101 – за «Ювентус» (134 поединков) и 5 – за «Спортинг» (31 встреча). Также он забил 115 голов в 184 матчах за сборную Португалии.

Скандальным получился первый гол гостей. Вратарь хозяев поля Давид Де Хеа неожиданно упал из-за травмы, и Смит-Роут отправил мяч издалека в пустые ворота. Система VAR никаких нарушений не углядела, и арбитр засчитал гол.

В другом матче игрового дня «Тоттенхэм» нанес поражение «Брентфорду», проведя два безответных гола (2:0).

«Манчестер Юнайтед» поднялся на 7-е место (21 очко), на один балл больше у «Тоттенхэма» (22). «Арсенал» замыкает топ-5 АПЛ (23). Выше них расположились: «Челси» (33), «Ман Сити» (32), «Ливерпуль» (31), «Вест Хэм» (24).

АПЛ. 14-й тур

Манчестер Юнайтед – Арсенал – 3:2

Голы: Бруну Фернандеш, 44, Роналду, 52, 70 (пен) – Смит-Роу, 13, Эдегор, 54.

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Линделеф, Магуайр, Далот, Алекс Теллес, Фред, Бруну Фернандеш (ван де Бек, 90), Мактоминей, Криштиану Роналду (Марсьяль, 89), Рэшфорд (Лингард, 79), Санчо.

Арсенал: Рамсдейл, Уайт, Габриэл Магальяйнс, Томиясу, Нуну Тавареш, Партей, Эдегор (Нкетиа, 80), Смит-Роу (Сака, 71), Эль-Нени, Обамеянг (Ляказетт, 79), Мартинелли.

Предупреждения: Мактоминей 45.

Судья: Аткинсон.

Тоттенхэм – Брентфорд – 2:0

Голы: Канос, 12 (автогол), Сон Хын Мин, 65.

Тоттенхэм: Льорис, Регилон, Санчес, Эмерсон Роял (Танганга, 84), Дайер, Дэвис, Хейбьерг, Скипп, Сон Хын Мин (Бергвайн, 87), Кейн, Лукас Моура (Уинкс, 77).

Брентфорд: Фернандес, Хенри, Гуд, Пиннок, Янссон, Нергор, Оньека (Баптист, 56), Янельт (Йенсен, 70), Канос (Висса, 70), Тони, Мбеумо.

Судья: Мосс.

Турнирная таблица чемпионата Англии

События матча
70' ГОЛ ! С пенальти забил Криштиану Роналду (Ман Юнайтед).
55' ГОЛ ! Мяч забил Мартин Эдегор (Арсенал).
52' ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Ман Юнайтед).
44' ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Ман Юнайтед).
18' ГОЛ ! Мяч забил Эмиль Смит Роув (Арсенал).

Источник — Sport.ua

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Leo69
    online
    Leo69, 03.12.2021 00:33
    +8
    Рон просто - монстр. Человек - гол. В любой команде он настоящий ЛИДЕР. Если будет играть до 40- КА лет, как Ибра, то может и до 1000 дотянет.
    Ссылка
    D.Lanskoy
    online
    D.Lanskoy, 03.12.2021 01:26 (изменен)
    +1
    Leo69, 03.12.2021 00:33
    Рон просто - монстр. Человек - гол. В любой команде он настоящий ЛИДЕР. Если будет играть до 40- КА лет, как Ибра, то может и до 1000 дотянет.
    Роналду уже давно играет на топ-уррвне, несмотря на возраст и "закат" карьеры. Он вернулся с МЮ, в самый скоростной и силовой чемпионат - и сразу же, в первом же матче забил 2! И теперь он с 7 матчами на 7 месте в АПЛ, и это он в МЮ начал далеко не с начала сезона! И в Лиге чемпионов забивает в каждом матче, причем решающие голы!
    Месси же не рискнул переходить в АПЛ, он перешёл в пятую по силе Лигу в клуб к аргентинскому тренеру с сильнейшей линией атаки - и его статистика в ПСЖ почти нулевая. В последнем матче Роналду забивает дубль и вырывает победу, а Месси полный нуль и 0-0 с Ниццей. Но Золотой Мяч, седьмой, у Месси. Этот тур сразу же после церемонии вообще показателен. Реал побеждает Атлетик за счёт гола Бензема, Салах феерии за Ливерпуль, дубль, первый гол вообще шедевр, но Золотой Мяч у Месси, потому что он "лучший". Отака хня, малята.
    Ссылка
    --smart--Forever--
    online
    --smart--Forever--, 03.12.2021 01:36
    0
    D.Lanskoy, 03.12.2021 01:15
    Пеле, конечно, велик, но даже он в свои щедрые на голы времена забил в официальных матчах меньше, чем Роналду. 1000 мячей Пеле - это с учётом многочисленных выставочных и товарищеских матчей.
    Я как-бы не претендую перепысывать историю Пеле, но факт в 100500 голов пока остаётся пределом мечтаний для многих, в том числе и для CR7
    Ссылка
    D.Lanskoy
    online
    D.Lanskoy, 03.12.2021 01:15 (изменен)
    0
    --smart--Forever--, 03.12.2021 00:26
    А в это время в далёкой Бразилии в хижине индейцев Паташо улыбается Эдсон Арантис ду Насименту
    Пеле, конечно, велик, но даже он в свои щедрые на голы времена забил в официальных матчах меньше, чем Роналду. 1000 мячей Пеле - это с учётом многочисленных выставочных и товарищеских матчей.
    Ссылка
    --smart--Forever--
    online
    --smart--Forever--, 03.12.2021 00:26 (изменен)
    -1
    А в это время в далёкой Бразилии в хижине индейцев Паташо улыбается Эдсон Арантис ду Насименту
    Ссылка
    Alex-41
    online
    Alex-41, 03.12.2021 00:21
    -2
    Португалия Юнайтед.
    Учись, Селезнёв! Надо 800? Получите с походом.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности