Ман Юнайтед

В четверг, 2 декабря, состоится поединок 14-го тура чемпионата Англии по футболу, в котором «Манчестер Юнайтед» примет лондонский «Арсенал».
Матч пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:15 по киевскому времени.
- Матч будет показан в прямом эфире на телеканале Setanta Sports+ и видеосервисе MEGOGO.
Манчестер Юнайтед – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Манчестер Юнайтед – Арсенал. Роналду в основе. Стартовые составы команд
🥁 Presenting the United line-up for #MUNARS...— Manchester United (@ManUtd) December 2, 2021
Let's go, Reds! 🔴⚪️⚫️#MUFC
🚨 TEAM NEWS— Arsenal (@Arsenal) December 2, 2021
🇵🇹 Nuno on the left
🇪🇬 Elneny in midfield
🇧🇷 Martinelli starts
Let's go, Gunners! 💪#MUNARS pic.twitter.com/fHAhdsdmdI
|18'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Арсенал.
Источник — Sport.ua
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