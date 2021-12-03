В четверг, 2 декабря, состоялся поединок 14-го тура чемпионата Англии, в котором «Манчестер Юнайтед» победил лондонский «Арсенал» (3:2).
Матч прошел в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Дубль у хозяев поля оформил Криштиану Роналду. Это его 800-й и 801-й голы в карьере.
Скандальным получился первый гол гостей. Вратарь хозяев поля Давид Де Хеа неожиданно упал из-за травмы, и Смит-Роут отправил мяч издалека в пустые ворота. Система VAR никаких нарушений не углядела, и арбитр засчитал гол.
АПЛ. 14-й тур
Манчестер Юнайтед – Арсенал – 3:2
Голы: Бруну Фернандеш, 44, Роналду, 52, 70 (пен) – Смит-Роу, 13, Эдегор, 54.
|70'
|ГОЛ ! С пенальти забил Криштиану Роналду (Ман Юнайтед).
|55'
|ГОЛ ! Мяч забил Мартин Эдегор (Арсенал).
|52'
|ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Ман Юнайтед).
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Ман Юнайтед).
|18'
|ГОЛ ! Мяч забил Эмиль Смит Роув (Арсенал).
Источник — Sport.ua
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Упал Де Хеа, упал он на пол
И ветром гол внезапно принесло
Хоть всюду слякоть не надо плакать
Но было горе было и прошло.
Припев:
Все перемелется родная
Ты улыбнись и обними
Игра хорошая такая
Криш порешает, ты пойми
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