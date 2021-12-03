14-й тур
Ман Юнайтед
3 : 2
Арсенал
02.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

МЮ – Арсенал – 3:2. Дубль Роналду. Почему упал Де Хеа? Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 14-го тура чемпионата Англии

  • 03.12.2021 00:49
  • 257 просмотров
  • 1 комментарий
МЮ – Арсенал – 3:2. Дубль Роналду. Почему упал Де Хеа? Видео голов и обзор
© Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 2 декабря, состоялся поединок 14-го тура чемпионата Англии, в котором «Манчестер Юнайтед» победил лондонский «Арсенал» (3:2).

Матч прошел в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Дубль у хозяев поля оформил Криштиану Роналду. Это его 800-й и 801-й голы в карьере.

Скандальным получился первый гол гостей. Вратарь хозяев поля Давид Де Хеа неожиданно упал из-за травмы, и Смит-Роут отправил мяч издалека в пустые ворота. Система VAR никаких нарушений не углядела, и арбитр засчитал гол.

АПЛ. 14-й тур

Манчестер Юнайтед – Арсенал – 3:2

Голы: Бруну Фернандеш, 44, Роналду, 52, 70 (пен) – Смит-Роу, 13, Эдегор, 54.

События матча
70' ГОЛ ! С пенальти забил Криштиану Роналду (Ман Юнайтед).
55' ГОЛ ! Мяч забил Мартин Эдегор (Арсенал).
52' ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Ман Юнайтед).
44' ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Ман Юнайтед).
18' ГОЛ ! Мяч забил Эмиль Смит Роув (Арсенал).

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    --smart--Forever--
    online
    --smart--Forever--, 03.12.2021 01:05
    0
    Группа На-На
    *
    Упал Де Хеа, упал он на пол
    И ветром гол внезапно принесло
    Хоть всюду слякоть не надо плакать
    Но было горе было и прошло.
    Припев:
    Все перемелется родная
    Ты улыбнись и обними
    Игра хорошая такая
    Криш порешает, ты пойми
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