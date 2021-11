Голевая машина. Кейн оформил покер за 15 минут в матче с Сан-Марино

Сегодня сборная Англии завершает отбор на ЧМ-2022 выездным поединком против Сан-Марино. На перерыв подопечные Гарета Саутгейта ушли при счете 6:0 в свою пользу.

Покер оформил Гарри Кейн. При чем форвард «Тоттенхэма» забил свои 4 гола всего за 15 минут – с 27-й по 42-ю.

Таким образом, за последние два матча в составе сборной Англии Кейн забил уже 7 голов: ранее он оформил хет-трик в поединке с Албанией.

Предыдущим игроком сборной Англии, который забил как минимум 3 гола в двух матчах подряд, был Дикси Дин в далеком 1927 году.

