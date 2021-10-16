Две сенсации: Циципас, Зверев – аут. Кто сыграет в полуфинале Индиан-Уэллс?

15 октября на турнире ATP Tour Masters 1000 в Индиан-Уэллс (США) состоялись заключительные поединки 1/4 финала. Прогремело две сенсации.

Немецкий теннисист Александр Зверев, сеяный под 3-м номером, в трех сетах потерпел сенсационное поражение от американца Тейлора Фритца.

Соперником Фритца в полуфинале неожиданно будет Николоз Басилашвили из Грузии, который обыграл 2-го сеяного грека Стефаноса Циципаса в трех партиях.

ATP Tour Masters 1000. Индиан-Уэллс (США)

Мужчины. 1/4 финала

Григор Димитров (Болгария) [23] – Хуберт Хуркач (Польша) [8] – 3:6, 6:4, 7:6 (2)

(Болгария) [23] – Хуберт Хуркач (Польша) [8] – 3:6, 6:4, 7:6 (2) Кэмерон Норри (Великобиритания) [21] – Диего Шварцман [11] – 6:0, 6:2

(Великобиритания) [21] – Диего Шварцман [11] – 6:0, 6:2 Тейлор Фритц (США) [31] – Александр Зверев (Германия) [3] – 4:6, 6:3, 7:6 (7:3)

(США) [31] – Александр Зверев (Германия) [3] – 4:6, 6:3, 7:6 (7:3) Николоз Басилашвили (Грузия) [29] — Стефанос Циципас (Греция) [2] — 6:4, 2:6, 6:4

Пары 1/2 финала

Григор Димитров (Болгария) [23] – Кэмерон Норри (Великобритания) [21]

Тейлор Фритц (США) [31] – Николоз Басилашвили (Грузия) [29]

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