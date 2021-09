Дальше - Динамо. Барселона не выигрывает в Лиге чемпионов 5 матчей

«Барселона» впервые в своей истории открыла групповой этап Лиги чемпионов с двух поражений. Сперва команда уступила «Баварии», а затем «Бенфике».

Обе встречи завершились со счетом 0:3.

Кроме того, учитывая минувший сезон, каталонская команда не выигрывает в Лиге чемпионов 5 матчей. Это случилось впервые с 1997 года.

В следующем поединке команда примет «Динамо» Киев.



❌ 0-3 vs Bayern

❌ 3-0 vs Benfica



For the first time in their history, Barcelona have lost their first opening two games of a Champions League campaign. 😳 pic.twitter.com/6eolAcuCTx