Дальше - Динамо. Барселона не выигрывает в Лиге чемпионов 5 матчей

Слабый старт от команды Рональда Кумана

  • 30.09.2021 00:58
  • 106 просмотров
  • 1 комментарий
Дальше - Динамо. Барселона не выигрывает в Лиге чемпионов 5 матчей
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Барселона» впервые в своей истории открыла групповой этап Лиги чемпионов с двух поражений. Сперва команда уступила «Баварии», а затем «Бенфике».

Обе встречи завершились со счетом 0:3.

Кроме того, учитывая минувший сезон, каталонская команда не выигрывает в Лиге чемпионов 5 матчей. Это случилось впервые с 1997 года.

В следующем поединке команда примет «Динамо» Киев.
 

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    --smart--Forever
    --smart--Forever, 30.09.2021 01:11
    0
    Вангую:
    Барса - ДКГ 2 : 0
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности