Дальше - Динамо. Барселона не выигрывает в Лиге чемпионов 5 матчей

«Барселона» впервые в своей истории открыла групповой этап Лиги чемпионов с двух поражений. Сперва команда уступила «Баварии», а затем «Бенфике».
Обе встречи завершились со счетом 0:3.
Кроме того, учитывая минувший сезон, каталонская команда не выигрывает в Лиге чемпионов 5 матчей. Это случилось впервые с 1997 года.
В следующем поединке команда примет «Динамо» Киев.
❌ 0-3 vs Bayern— William Hill (@WilliamHill) September 29, 2021
❌ 3-0 vs Benfica
For the first time in their history, Barcelona have lost their first opening two games of a Champions League campaign. 😳 pic.twitter.com/6eolAcuCTx
Источник — Sport.ua
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Барса - ДКГ 2 : 0
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