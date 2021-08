Энди Маррей посмеялся над фанатами МЮ из-за трансфера Роналду

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей у себя в Твиттере прокомментировал реакцию фанатов «Манчестер Юнайтед» на возвращение Криштиану Роналду в клуб:

«Все фанаты «Манчестер Юнайтед», которые вчера оскорбляли Роналду, сегодня, кажется, сорвали себе голоса. Старая смешная игра», - написал Маррей.

All the man united fans that were absolutely abusing Ronaldo yesterday appear to have lost their voices today…. Funny old game