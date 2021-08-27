Энди Маррей посмеялся над фанатами МЮ из-за трансфера Роналду

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей у себя в Твиттере прокомментировал реакцию фанатов «Манчестер Юнайтед» на возвращение Криштиану Роналду в клуб:
«Все фанаты «Манчестер Юнайтед», которые вчера оскорбляли Роналду, сегодня, кажется, сорвали себе голоса. Старая смешная игра», - написал Маррей.
All the man united fans that were absolutely abusing Ronaldo yesterday appear to have lost their voices today…. Funny old game— Andy Murray (@andy_murray) August 27, 2021
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Источник — Twitter
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