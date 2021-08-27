В субботу 28 августа в матче 6-го тура украинской первой лиги в Луцке футболисты местной «Волыни» будут принимать харьковский «Металлист».

Харьковчане удачно стартовали в новом сезоне, одержав пять побед в пяти поединках и являются единоличными лидерами турнира. Они забили больше всех мячей - 14, пропустив в свои ворота всего три. Уже по ходу чемпионата команда продолжает усиливать состав и на этой неделе подписала еще одного новичка - 21-летнего игрока средней линии Артема Белого. «Волынь» перед этим туром находилась на 8-м месте в турнирной таблице, имея в активе только одну победу. Зато хозяева поля еще ни разу не огорчали болельщиков поражениями.

Матч «Волынь» - «Металлист» пройдет в Луцке на стадионе «Авангард». Начало игры в 18.45. Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.