6-й тур
Волынь
0 : 0
Металлист
28.08.2021 18:45   ТВ-трансляция: 

Волынь - Металлист. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 6-го тура украинской первой лиги

  • 27.08.2021 20:05
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Волынь - Металлист. Текстовая трансляция матча
© ФК Металлист

В субботу 28 августа в матче 6-го тура украинской первой лиги в Луцке футболисты местной «Волыни» будут принимать харьковский «Металлист». 

Харьковчане удачно стартовали в новом сезоне, одержав пять побед в пяти поединках и являются единоличными лидерами турнира. Они забили больше всех мячей - 14, пропустив в свои ворота всего три. Уже по ходу чемпионата команда продолжает усиливать состав и на этой неделе подписала еще одного новичка  - 21-летнего игрока средней линии Артема Белого. «Волынь» перед этим туром находилась на 8-м месте в турнирной таблице, имея в активе только одну победу. Зато хозяева поля еще ни разу не огорчали болельщиков поражениями.  

Матч «Волынь» - «Металлист» пройдет в Луцке на стадионе «Авангард». Начало игры в 18.45. Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.

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Игорь Заржицкий, Sport.ua

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