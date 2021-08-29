Тренер Волыни о судьях: «Игроки Металлиста б***ь были в другой форме»

Главный тренер «Волыни» Альберт Шахов раскритиковал судейство в матче 6 тура Первой лиги против «Металлиста» (0:3).

«У них все получилось, они плели кружева бы б***ь, в них работали фланги и на флангах очень хорошо бы б***ь игроки их команды, в опорной зоне тоже неплохие, просто бы б***ь то в другой форме они сегодня были. Не в желтой бы б***ь, а в другой.

Если они («Металлист» прим.) хотят делать европейский клуб - мы только за. Это супер команда, супер город, они достойны, но если они получают удовольствие от этого, то это неправильно», — сказал Шахов.