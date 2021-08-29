6-й тур
Волынь
0 : 3
Металлист
28.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Тренер Волыни о судьях: «Игроки Металлиста б***ь были в другой форме»

Альберт Шахов эмоционально высказался после поражения

  • 29.08.2021 08:35
  • 3605 просмотров
  • 15 комментариев
Тренер Волыни о судьях: «Игроки Металлиста б***ь были в другой форме»
© YouTube

Главный тренер «Волыни» Альберт Шахов раскритиковал судейство в матче 6 тура Первой лиги против «Металлиста» (0:3).

«У них все получилось, они плели кружева бы б***ь, в них работали фланги и на флангах очень хорошо бы б***ь игроки их команды, в опорной зоне тоже неплохие, просто бы б***ь то в другой форме они сегодня были. Не в желтой бы б***ь, а в другой.

Если они («Металлист» прим.) хотят делать европейский клуб - мы только за. Это супер команда, супер город, они достойны, но если они получают удовольствие от этого, то это неправильно», — сказал Шахов.

 

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Источник — Футбол 1/2/3

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Maksim Dimitrov
    Maksim Dimitrov, 29.08.2021 09:39
    0
    Ну он наверно про судей что они тоже Металист
    Ссылка
    tima fialko
    online
    tima fialko, 29.08.2021 09:30
    +2
    УАФ давно треба ввести тариф -10 тисяч за один матюк і хай подібні дикуни тоді відводять душу скільки дозволить їх гаманець.Це ж як поповниться матеріальна база жіночого,дитячого футболу
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
    Владимир Копяк, 29.08.2021 09:29
    +1
    Comrade Me, 29.08.2021 09:13
    Ничего не понял. Они проиграли из-за того, что у соперника форма не того цвета?
    Таких отмазок я еще не слышал
    Есть еще один вариант его слов - это часто происходит в играх,когда судью зарядили,но тот попутал форму команд и гнал в загон другую команду...Бывает.
    Ссылка
    sancho_v
    online
    sancho_v, 29.08.2021 09:26
    +2
    Dmytro Dmytro, 29.08.2021 09:17
    Не за горами ті часи коли ми будемо чути на всіх стадіонах мкг,мкг... Колись таракан Стороженко суддів рішав,а тепер хто?
    Скоро во всех ветках будут писать, что ты долб#еб.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
    Владимир Копяк, 29.08.2021 09:25
    +1
    После прочтения таких бредовых опусов "тренеров"команд, когда пытаешся понять,что хлчет сказать футболист журналисту,обладая словарным запасом не более тысячи слов, приходишь к мысли, что были правы те,кто придумал гениальную поговорку - у отца было три сына, двое нормальных,а третий - футболист...Такое впечатление, что в сферу футбола попадают одни дебилы,неучи,мошенники,воры бюджетных денег,бандиты и прочие отбросы общества... А мы-то думаем,почему наш футбол в загоне? Почему-то вспомнился комментарий костюченка,после того, как его спросили о липовом дипломе об окончания Киевского политеха - будем рассматривать этот вопрос.... Занавес.
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    umnuy2
    online
    umnuy2, 29.08.2021 09:21
    0
    Человеку не дали судьи вывести Волынь в групповой этап лиги чемпионов,а вы на него гоните
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    Dmytro Dmytro, 29.08.2021 09:17
    -5
    Не за горами ті часи коли ми будемо чути на всіх стадіонах мкг,мкг... Колись таракан Стороженко суддів рішав,а тепер хто?
    Ссылка
    aleks19826
    online
    aleks19826, 29.08.2021 09:15
    +5
    Глубокие мысли у этого философа, бл...ь)))). Говорит, что супер-клуб и город он рад за соперников, потом включает биполярочку и говорит как можно получать удовольствие от игры такой. Больной человек с раздвоением личности.
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    Comrade Me
    online
    Comrade Me, 29.08.2021 09:13
    +4
    Ничего не понял. Они проиграли из-за того, что у соперника форма не того цвета?
    Таких отмазок я еще не слышал
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    Etana
    online
    Etana, 29.08.2021 09:02
    +7
    Хмм, интересно, сколько надо выпить, чтобы расшифровать что он сказал?
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    Александр Купцов
    online
    Александр Купцов, 29.08.2021 08:58
    0
    Взяли манечку про судейство..штрафовать таких деятелей футбольных, отстранять от матчей. Ты в телевизор говоришь, тебя дети слушают..если недоволен чем то, скажи нормально без мата..услышала, что можно ныть на судейство и ничего за это не будет, они сейчас все начнут ныть..это же первое оправдание проигрыша..иди тренируй, физрук - а не комментарии раздавай.
    Ссылка
    Николай Власов
    online
    Николай Власов, 29.08.2021 08:52
    0
    А В КАКОЙ ФОРМЕ ИГРАЛ МЕТАЛЛИСТ ?ИЛИ НЕ В СВОЕЙ ОФИЦИАЛЬНОЙ
    Ссылка
    fifadinamo
    fifadinamo, 29.08.2021 08:50
    -1
    Такое с первого тура, какими словами, кроме прямой речи, еще можно это обрисовать
    Ссылка
    Сергей Марченко
    Сергей Марченко, 29.08.2021 08:47
    +9
    zzg77, 29.08.2021 08:39
    Я кроме матов ничего не понял, что он имел в виду!
    Опять ныл на судейство. А так в принципе никто не понял чем он не доволен...
    Ссылка
    zzg77
    online
    zzg77, 29.08.2021 08:39
    +13
    Я кроме матов ничего не понял, что он имел в виду!
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