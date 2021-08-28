6-й тур
Волынь
0 : 3
Металлист
28.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Металлист забил три безответных мяча в Луцке

Харьковчане выиграли шестой матч подряд благодаря голам Романюка, Банады и Пейшото

  • 28.08.2021 19:41
  • 1439 просмотров
  • 11 комментариев
Металлист забил три безответных мяча в Луцке
© ФК Металлист

«Металлист» прибыл в Луцк в качестве явного фаворита, ведь до этого поединка харьковчане еще не потеряли ни одного очка в новом сезоне первой лиги. И начали матч подопечные Александра Кучера достаточно уверенно. Уже на 3-й минуте после розыгрыша углового Мизюк пробил с близкого расстояния, но хозяев поля выручил Недилько. 

Примерно до середины тайма игра проходила с игровым преимуществом гостей, а затем «Волынь» сумела выровнять игру и даже создала несколько опасных моментов, но Рыбка играл надежно. 

Второй тайм получился более ровным и интересным. Хозяева поля явно осмелели и стали чаще атаковать. Особенно хороший момент для взятия ворот был у Климеца, но он пробил рядом со штангой. 

А затем стал забивать «Металлист». Начало голевой феерии на 69-й минуте положил крависым дальним ударом в «девятку» Юрий Романюк, кстати воспитанник волинского футбола. Второй гол в ворота хозяев поля после быстрой контратаки на 84-й минуте провел Евгений Банада. А окончательный счет на табло стадиона установил уже в компенсированное время тоже после стремительной коентратки бразильский форвард Пейшото. 

«Металлист» выиграл с крупным счетом, набрал 18 очков и продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу. 

Украинская первая лига. 6-й тур

Волынь - Металлист - 0:3

 Романюк (69), Банада (84), Пейшото (90+3)

 Кобзар (39), Сад (49), Чепелюк (58), Чернов (67), Войтиховский (89), Мороз (89) - Риаскос (42), Кучер, гл.тренер (47), Демченко (62)

«Волынь»: Недилько, Чернов, Войтиховский, Сасовский, Мартынюк, Чепелюк (Мороз, 63), Рябов,  Ляшенко, Климец, Сад (Богомаз, 53, Теслюк, 75), Кобзар

«Металлист»: Рыбка, Горбунов, Федорив, Мизюк, Романюк, Сарапий, Балули (Банада, 46), Танковский (Демченко, 60), Танчик, Риаскос (Подлепенец, 46), Пейшото

Арбитр: Владимир Новохатний (Киев)

Стадион: «Авангард, Луцк

ВОЛЫНЬ - МЕТАЛЛИСТ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Игорь Заржицкий, Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    vitalikss86
    online
    vitalikss86, 28.08.2021 21:33
    0
    В Европе нет пока и близко команды лучше Металлиста!
    Ссылка
    sashaddd25 Саша (металлолом сдали на приёмку)
    online
    sashaddd25 Саша (металлолом сдали на ..., 28.08.2021 21:33
    0
    Переехали , кто следующий... ?))
    Ссылка
    Сергей Марченко
    Сергей Марченко, 28.08.2021 21:29
    0
    cucumber, 28.08.2021 21:27
    уже есть прессуха?
    https://www.youtube.com/watch?v=SD5toduVEz0
    Ссылка
    cucumber
    online
    cucumber, 28.08.2021 21:27
    +1
    Васильев Юрий, 28.08.2021 21:11
    Неадекват-тренер Волыни уже ноет.
    уже есть прессуха?
    Ссылка
    cucumber
    online
    cucumber, 28.08.2021 21:26
    +1
    Оп... давай давай! Оп.. давай давай! Металлист, доминируй и унижай!!!!
    Ссылка
    Соевыйсоус Качественный
    online
    Соевыйсоус Качественный, 28.08.2021 21:16
    +3
    Володимир Ляшенко, 28.08.2021 21:12
    Фани Шахтаря вітають братній клуб з черговою заслуженою перемогою!
    Дякую!!!
    Ссылка
    ABTO6yC1925
    ABTO6yC1925, 28.08.2021 21:13
    +5
    Снова ЗГВАЛТУВАННЯ!!!!!!!! ТРЕНЕРА ВОЛЫНИ В ПСИХ.БОЛЬНИЦУ
    Ссылка
    Володимир Ляшенко
    Володимир Ляшенко, 28.08.2021 21:12
    +3
    Фани Шахтаря вітають братній клуб з черговою заслуженою перемогою!
    Ссылка
    Васильев Юрий
    online
    Васильев Юрий, 28.08.2021 21:11
    +4
    Соевыйсоус Качественный, 28.08.2021 20:58
    Волынь проиграла ещё до матча с Металлистом. Они вышли на матч с одной мыслю отсидеть в защите и побыстрее бы закончился матч. Металлист был сильнее. Без пенальти и удаления три мяча Металл положил. Кто опять будет ныть что их чпокнули без вазелин???
    Неадекват-тренер Волыни уже ноет.
    Ссылка
    GregorySnow
    online
    GregorySnow, 28.08.2021 21:00
    0
    Соевыйсоус Качественный, 28.08.2021 20:58
    Волынь проиграла ещё до матча с Металлистом. Они вышли на матч с одной мыслю отсидеть в защите и побыстрее бы закончился матч. Металлист был сильнее. Без пенальти и удаления три мяча Металл положил. Кто опять будет ныть что их чпокнули без вазелин???
    Спасибо Игорю Александровичу, за наше счастливое детство!!!!
    Ссылка
    Соевыйсоус Качественный
    online
    Соевыйсоус Качественный, 28.08.2021 20:58
    +10
    Волынь проиграла ещё до матча с Металлистом. Они вышли на матч с одной мыслю отсидеть в защите и побыстрее бы закончился матч. Металлист был сильнее. Без пенальти и удаления три мяча Металл положил. Кто опять будет ныть что их чпокнули без вазелин???
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