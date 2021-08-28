Металлист забил три безответных мяча в Луцке

«Металлист» прибыл в Луцк в качестве явного фаворита, ведь до этого поединка харьковчане еще не потеряли ни одного очка в новом сезоне первой лиги. И начали матч подопечные Александра Кучера достаточно уверенно. Уже на 3-й минуте после розыгрыша углового Мизюк пробил с близкого расстояния, но хозяев поля выручил Недилько.

Примерно до середины тайма игра проходила с игровым преимуществом гостей, а затем «Волынь» сумела выровнять игру и даже создала несколько опасных моментов, но Рыбка играл надежно.

Второй тайм получился более ровным и интересным. Хозяева поля явно осмелели и стали чаще атаковать. Особенно хороший момент для взятия ворот был у Климеца, но он пробил рядом со штангой.

А затем стал забивать «Металлист». Начало голевой феерии на 69-й минуте положил крависым дальним ударом в «девятку» Юрий Романюк, кстати воспитанник волинского футбола. Второй гол в ворота хозяев поля после быстрой контратаки на 84-й минуте провел Евгений Банада. А окончательный счет на табло стадиона установил уже в компенсированное время тоже после стремительной коентратки бразильский форвард Пейшото.

«Металлист» выиграл с крупным счетом, набрал 18 очков и продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу.

Украинская первая лига. 6-й тур

Волынь - Металлист - 0:3

Романюк (69), Банада (84), Пейшото (90+3)

Кобзар (39), Сад (49), Чепелюк (58), Чернов (67), Войтиховский (89), Мороз (89) - Риаскос (42), Кучер, гл.тренер (47), Демченко (62)

«Волынь»: Недилько, Чернов, Войтиховский, Сасовский, Мартынюк, Чепелюк (Мороз, 63), Рябов, Ляшенко, Климец, Сад (Богомаз, 53, Теслюк, 75), Кобзар

«Металлист»: Рыбка, Горбунов, Федорив, Мизюк, Романюк, Сарапий, Балули (Банада, 46), Танковский (Демченко, 60), Танчик, Риаскос (Подлепенец, 46), Пейшото

Арбитр: Владимир Новохатний (Киев)

Стадион: «Авангард, Луцк

ВОЛЫНЬ - МЕТАЛЛИСТ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА