Украинская первая лига. 6-й тур

Волынь - Металлист - 0:3

Романюк (69), Банада (84), Пейшото (90+3)

Кобзар (39), Сад (49), Чепелюк (58), Чернов (67), Войтиховский (89), Мороз (89) - Риаскос (42), Кучер, гл.тренер (47), Демченко (62)

«Волынь»: Недилько, Чернов, Войтиховский, Сасовский, Мартынюк, Чепелюк (Мороз, 63), Рябов, Ляшенко, Климец, Сад (Богомаз, 53, Теслюк, 75), Кобзар

Запас: Коркодим, Савченко, Кристин С., Кузнецов, Янчук, Ольхович, Миронюк, Кристин В.

«Металлист»: Рыбка, Горбунов, Федорив, Мизюк, Романюк, Сарапий, Балули (Банада, 46), Танковский (Демченко, 60), Танчик, Риаскос (Подлепенец, 46), Пейшото

Запас: Каневцев, Шамич, Билый, Поступаленко, Рязанцев

Арбитр: Владимир Новохатний (Киев)

Стадион: «Авангард, Луцк

МАТЧ ОКОНЧЕН

90+3 мин. ГГГГГОООООЛЛЛЛЛ! 0:3 - Гол забил Пейшото. Голевой пас бразильцу слева выполнил Билый и Пейшото в касание отправил мяч в ворота.

90+2 мин. Угловой у ворот Волыни ни к чему не привел

90 мин. Арбитр компенсировал 4 минуты к основному времени второго тайма.

89 мин. Предупрежденг Мороз.

89 мин. Предупрежден Войтиховский.

88 мин. Замена у Металлиста. Вместо Сарапия на поле вышел Поступаленко.

87 мин. Замена у Металлиста. Вместо Танчика на поле вышел Билый.

87 мин. Замена у Волыни. Вместо Климеца на поле вышел Янчук.

84 мин. ГГГГГОООООЛЛЛЛЛ! 0:2 - Гол забил Евгений Банада. Подлепенец справа прорвался по флангу и выкатил мяч под удар Банаде, который не промахнулся.

83 мин. Горбунов слева делал прострел во вратарскую, но Недилько был начеку.

81 мин. После навеса справа Войтиховский головой бил по воротам, Рыбка мяч забрал в руки и при этом боковой арбитр поднял флажок. Офсайд.

80 мин. Металлист старается успокоить игру и больше времени контролировать мяч.

77 мин. Волынь получила право на угловой. Последовала подача слева и Рыбка кулаком выбил мяч в поле

75 мин. Замена у Волыни. Вместо Богомаза на поле вышел Теслюк.

72 мин. Металлист по-прежнему имеет игровое преимущество.

69 мин. ГГГГГОООООЛЛЛЛЛ! 0:1 - Гол забил Юрий Романюк. Затяжная атака харьковчан завершилась красивым и точным ударом в девятку правого защитника Металлиста. Голевой пас Романюку отдал Пейшото.

67 мин. Предупрежден Чернов.

65 мин. Игра идет на встречных курсах. Обе команды стремятся к тому, чтобы открыть счет

63 мин. Замена у Волыни. Вместо Чепелюка на поле вышел Мороз.

62 мин. Предупрежден Демченко.

60 мин. Замена у Металлиста. Вместо Танковского на полей вышел Демченко.

58 мин. Предупрежден Чепелюк.

56 мин. Опасно! Хозяева поля получили право на штрафной удар. Последовал навес и Сасовский пробил головой мимо ворот.

53 мин. Замена у Волыни. Вместо Сада на поле вышел Богоиаз.

52 мин. Пейшото пробил мимо ворот.

49 мин. Предупрежден Сад.

47 мин. Предупрежден главный тренер харьковчан Александр Кучер.

46 мин. Момент! Козбарь в контратаке выбедал на ударную позицию и целился в правый нижний угол, но не попал.

46 мин. Момент! Танчик с близкого расстояния пробивал в ближний угол, но Недилько мяч парировал.

46 мин. Две замены у Металлиста. Вместо Балули и Риаскоса на поле вышли Банада и Подлепенец.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН

45+1 мин. Волынь заработала сперва штрафной, а затем угловой удар. Но до опасного момента дело не дошло.

45 мин. Арбитр компенсировал 1 минуту к основному времени первого тайма.

43 мин. Опасно! Острая атака Волыни завершилась прострелом Чернова, но Рыбка сыграл надежно.

42 мин. Предупрежден Риаскос за отмащку рукой

42 мин. Романюк пробил выше ворот.

39 мин. Предупрежден Кобзар за грубую игру против Танковского.

37 мин. Металлист снова взял мяч под свой контроль.

35 мин. Хозяева поля заиграли активнее и заработали угловой удар.

33 мин. Волынь получила право на штрафной на левом фланге. Чернов навесил мяч, Войтиховский пробил головой, но мимо цели.

30 мин. Танчик заработал перспективный штрафной удар вблизи ворот соперников. Пробивал Горбунов, но попал мячом в стенку.

28 мин. Угловой у ворот Волыни завершился безрезультатно.

27 мин. Затяжная атака Волыни завершилась навесом на ворота и Рыбка спокойно забрал мяч в руки.

25 мин. Команды обменялись атаками, но без ударов по воротам.

23 мин. Опасно! Танчик на правом фланге прорвался к лицевой линии и делал острый прострел вдоль ворот, но Недилько мяч отбил.

20 мин. Опасно! Штрафной удар у ворот хозяев поля выполнял Сарапий. Пробил он по центру и Недилько забрал мяч в руки.

18 мин. Очередная атака Металлиста завершилась неточной передачей Танчика и мяч вылетел за пределы поля.

15 мин. Сарапий пробил издали мимо ворот.

13 мин. Атака Металлиста завершилась неточной передачей Балули на Риаскоса

10 мин. Опасно! Первый ответный выпад хозяев поля. Ляшенко справа отдал передачу под удар Рябову. Тот пробил в дальний угол, но в ворота не попал.

6 мин. Металлист продолжает владеть игровым преимуществом.

3 мин. Опасно! После подачи углового Мизюк пробивал по воротам, но голкипер Волыни мяч парировал.

2 мин. Гости больше контролируют мяч и заработали угловой.

Хозяева поля играют в красно-белой форме, гости - в желтой форме.

МАТЧ НАЧАЛСЯ

В субботу 28 августа в матче 6-го тура украинской первой лиги в Луцке футболисты местной «Волыни» будут принимать харьковский «Металлист».

Харьковчане удачно стартовали в новом сезоне, одержав пять побед в пяти поединках и являются единоличными лидерами турнира. Они забили больше всех мячей - 14, пропустив в свои ворота всего три. Уже по ходу чемпионата команда продолжает усиливать состав и на этой неделе подписала еще одного новичка - 21-летнего игрока средней линии Артема Белого. «Волынь» перед этим туром находилась на 8-м месте в турнирной таблице, имея в активе только одну победу. Зато хозяева поля еще ни разу не огорчали болельщиков поражениями.

Матч «Волынь» - «Металлист» пройдет в Луцке на стадионе «Авангард». Начало игры в 18.45. Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.