ОФИЦИАЛЬНО. Металлист подписал молодого хавбека

Клуб Первой лиги «Металлист» объявил о подписании контракта с полузащитником Артемом Белым.
21-летний игрок ранее выступал за «Ворсклу», «Зарю» и «Черноморец». Нынешний сезон начал в составе ВПК-Агро.
Харьковская команда уверенно начала сезон Первой лиги, добыв пять побед в пяти матчах.
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Источник — ФК Металлист
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