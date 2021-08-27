ОФИЦИАЛЬНО. Металлист подписал молодого хавбека

Артем Белый пополнил состав харьковской команды

  • 27.08.2021 18:25
  • 1862 просмотра
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист подписал молодого хавбека
© metalist.ua

Клуб Первой лиги «Металлист» объявил о подписании контракта с полузащитником Артемом Белым.

21-летний игрок ранее выступал за «Ворсклу», «Зарю» и «Черноморец». Нынешний сезон начал в составе ВПК-Агро.

Харьковская команда уверенно начала сезон Первой лиги, добыв пять побед в пяти матчах.

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Источник — ФК Металлист

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    Face Control, 27.08.2021 19:01
    +1
    Удачи.
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