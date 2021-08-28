Волынь – Металлист. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Прогноз эксперта на матч 6-го тура Первой лиги Украины

  • 28.08.2021 08:44
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Волынь – Металлист. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана
© ФК Металлист

Нападающий винницкой «Нивы» Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 6-го тура Первой лиги Украины «Волынь» – «Металлист».

«Волынь» с 7 очками идет на 7 месте в Первой лиге Украины. «Металлист» с 15 баллами расположился на второй позиции, но харьковчане сыграли на один матч меньше первого «Кривбасса» (16 очков).

В предыдущем туре «Волынь» сыграла вничью 1:1 с «Прикарпатьем». Кстати это четвертая ничья луцкой команды в этом сезоне. Также они один раз победили и ни разу еще не проиграли.

«Металлист» все пять встреч выиграл и имеет стопроцентный показатель. Также с 14 голами в активе харьковчане наравне с «Кривбассом» являются самой результативной командой Первой лиги.

«Металлист» в этом сезоне Первой лиги идет без поражений. Харьковчане выиграли пять матчей кряду, ни разу не сыграв даже вничью. Думаю, «Волыни» будет тяжело, хоть луцкая команда будет играть дома. Мне кажется, что все-таки «Металлист» выиграет у «Волыни» на выезде и возьмет три очка», - сказал Козьбан.

Матч «Волынь» – «Металлист» состоится 28-го августа. Начало встречи в 18:45.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Дмитрий Козьбан, Sport.ua

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