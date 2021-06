Звезда матча! УЕФА назвал лучшего игрока поединка Украины против Швеции

29 июня в матче 1/8 финала Евро-2020 Украина переиграла Швецию (2:1 в овертайме).

Защитник сборной Украины Александр Зинченко получил награду «Звезда матча» от УЕФА. Зинченко забил гол в первом тайме, а потом отдал голевую передачу Артему Довбику на 120-й минуте игры.

Технический наблюдатель УЕФА Патрик Боннер пояснил выбор Звезды матча: «Зинченко забил мяч и сделал великолепную передачу в эпизоде с победным голом».

🇺🇦 Ukraine hero Oleksandr Zinchenko takes the prize after a goal and an assist in the round of 16! 🥇@Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/ZLHlmLnBbU