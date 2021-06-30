Звезда матча! УЕФА назвал лучшего игрока поединка Украины против Швеции

Александр Зинченко забил гол и сделал ассист, хороший вклад в победу

  • 30.06.2021 01:30
  • 4713 просмотров
  • 4 комментария
Звезда матча! УЕФА назвал лучшего игрока поединка Украины против Швеции
© УЕФА. Александр Зинченко

29 июня в матче 1/8 финала Евро-2020 Украина переиграла Швецию (2:1 в овертайме).

Защитник сборной Украины Александр Зинченко получил награду «Звезда матча» от УЕФА. Зинченко забил гол в первом тайме, а потом отдал голевую передачу Артему Довбику на 120-й минуте игры.

Технический наблюдатель УЕФА Патрик Боннер пояснил выбор Звезды матча: «Зинченко забил мяч и сделал великолепную передачу в эпизоде с победным голом».

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Источник — УЕФА

(17 голосов)

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Комментарии
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 30.06.2021 01:49
    +6
    Пас - в точку между трёх игроков!
    Ссылка
    Sergii Novykov
    online
      Sergii Novykov, 30.06.2021 01:44
    +6
    твиттер МанСити сегодня похож на личный блог Зинченко)
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 30.06.2021 01:41
    +9
    критика подіяла, сьогодні був на висоті, так що по ділу кращий в матчі
    Ссылка
    iProJe
    online
      iProJe, 30.06.2021 01:37
    +14
    полностью заслужил за сегодняшнюю игру, поздравляю
    Ссылка
    iProJe
    online
      iProJe, 30.06.2021 01:37
    +14
    полностью заслужил за сегодняшнюю игру, поздравляю
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 30.06.2021 01:41
    +9
    критика подіяла, сьогодні був на висоті, так що по ділу кращий в матчі
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 30.06.2021 01:49
    +6
    Пас - в точку между трёх игроков!
    Ссылка
    Sergii Novykov
    online
      Sergii Novykov, 30.06.2021 01:44
    +6
    твиттер МанСити сегодня похож на личный блог Зинченко)
    Ссылка
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