Источник: Фонсека договорился с Тоттенхэмом

Португальский тренер подпишет трехлетний контракт с английским клубом

  • 10.06.2021 03:09
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Источник: Фонсека договорился с Тоттенхэмом
© Getty Images/Global Images Ukraine

48-летний экс-тренер римской «Ромы» Паулу Фонсека достиг договоренности с лондонским «Тоттенхэмом». Фонсека станет новым главным тренером английского клуба, подписав трехлетний контракт.

Паулу возглавлял «Рому» с 2019 по 2021 годы. Примечательно, что после ухода Фонсеки новым наставником «Ромы» стал Жозе Моуриньо, до апреля 2021 года возглавлявший «Тоттенхэм».

В минувшем сезоне «Тоттенхэм» занял 7-е место в английской Премьер-лиге, набрав 62 очка.

С 2016 по 2019 годы Фонсека работал главным тренером донецкого «Шахтера».

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Источник — Twitter

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