Большая рокировка. Тоттенхэм ведет переговоры с Паулу Фонсекой

Представители английского «Тоттенхэма» ведут переговоры с Паулу Фонсекой, бывшим главным тренером «Шахтера» и «Ромы».
Отметим, что может произойти полная рокировка. Португалец Жозе Моуриньо после отставки из «Тоттенхэма» возглавил именно «Рому», контракт с которой завершился у Фонсеки.
Паулу мечтал о тренерской работе в Премьер-лиге и никогда не скрывал этого. Теперь его желание в одном шаге от воплощения в реальность. Речь идет о трехлетнем контракте или по формуле 2+1.
В то же время итальянец Антонио Конте решил, что не будет работать рулевым «шпор» и отклонил предложение «Тоттенхэма».
Ранее сообщалось, что португалец Паулу Фонсека может возглавить итальянский «Сассуоло» или английский «Эвертон».
L'ex allenatore dell'#ASRoma #Fonseca è vicinissimo al #Tottenham https://t.co/QOlMVbb59U— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 9, 2021
Источник — gianlucadimarzio.com
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