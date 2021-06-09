Большая рокировка. Тоттенхэм ведет переговоры с Паулу Фонсекой

Антонио Конте решил не работать рулевым «шпор» и отклонил предложение

  • 09.06.2021 23:19
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  • 1 комментарий
Большая рокировка. Тоттенхэм ведет переговоры с Паулу Фонсекой
© Getty Images/Global Images Ukraine

Представители английского «Тоттенхэма» ведут переговоры с Паулу Фонсекой, бывшим главным тренером «Шахтера» и «Ромы».

Отметим, что может произойти полная рокировка. Португалец Жозе Моуриньо после отставки из «Тоттенхэма» возглавил именно «Рому», контракт с которой завершился у Фонсеки. 

Паулу мечтал о тренерской работе в Премьер-лиге и никогда не скрывал этого. Теперь его желание в одном шаге от воплощения в реальность. Речь идет о трехлетнем контракте или по формуле 2+1.

В то же время итальянец Антонио Конте решил, что не будет работать рулевым «шпор» и отклонил предложение «Тоттенхэма».

Ранее сообщалось, что португалец Паулу Фонсека может возглавить итальянский «Сассуоло» или английский «Эвертон».

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Источник — gianlucadimarzio.com

(2 голоса)

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Комментарии
    Иван Иванов
      Иван Иванов, 10.06.2021 00:13
    +1
    Ну, Фонсеке фартануло, главное что бы успел удачу за хвост укусить. А Конте - типичный Конте. Имея ПОЧТИ все возможности всё про**рать , гений
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 10.06.2021 00:13
    +1
    Ну, Фонсеке фартануло, главное что бы успел удачу за хвост укусить. А Конте - типичный Конте. Имея ПОЧТИ все возможности всё про**рать , гений
    Ссылка
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