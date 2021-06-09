Большая рокировка. Тоттенхэм ведет переговоры с Паулу Фонсекой

Представители английского «Тоттенхэма» ведут переговоры с Паулу Фонсекой, бывшим главным тренером «Шахтера» и «Ромы».

Отметим, что может произойти полная рокировка. Португалец Жозе Моуриньо после отставки из «Тоттенхэма» возглавил именно «Рому», контракт с которой завершился у Фонсеки.

Паулу мечтал о тренерской работе в Премьер-лиге и никогда не скрывал этого. Теперь его желание в одном шаге от воплощения в реальность. Речь идет о трехлетнем контракте или по формуле 2+1.

В то же время итальянец Антонио Конте решил, что не будет работать рулевым «шпор» и отклонил предложение «Тоттенхэма».

Ранее сообщалось, что португалец Паулу Фонсека может возглавить итальянский «Сассуоло» или английский «Эвертон».