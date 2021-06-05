Конте отклонил предложение Тоттенхэма

Переговоры между «Тоттенхэмом» и Антонио Конте зашли в глухой кут. Тренера не устраивает предложенный проект, и он не собирается принимать предложение «шпор».

«Тоттенхэм» собирается пригласить в клуб бывшего спортивного директора «Ювентуса» Фабио Паратичи, который в свое время работал с Конте. Однако даже этот аргумент не помог убедить тренера принять предложение лондонского клуба.

С высокой долей вероятности, Конте сделает годичную паузу в своей карьере.

Напомним, в конце мая Конте покинул «Интер» из-за разногласий с руководством клуба. После этого тренер не сумел договориться с «Реалом».