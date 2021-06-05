Конте отклонил предложение Тоттенхэма

Экс-тренера «Интера» в «Тоттенхэме» не будет

  • 05.06.2021 20:56
  • 577 просмотров
  • 3 комментария
Конте отклонил предложение Тоттенхэма
© Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

Переговоры между «Тоттенхэмом» и Антонио Конте зашли в глухой кут. Тренера не устраивает предложенный проект, и он не собирается принимать предложение «шпор».

«Тоттенхэм» собирается пригласить в клуб бывшего спортивного директора «Ювентуса» Фабио Паратичи, который в свое время работал с Конте. Однако даже этот аргумент не помог убедить тренера принять предложение лондонского клуба.

С высокой долей вероятности, Конте сделает годичную паузу в своей карьере.

Напомним, в конце мая Конте покинул «Интер» из-за разногласий с руководством клуба. После этого тренер не сумел договориться с «Реалом».

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Источник — Twitter

(4 голоса)

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Комментарии
    Pol Chopa
    online
      Pol Chopa, 05.06.2021 21:18
    0
    Як і слідовало було очікувати,Д.Леві опинився біля *розбитого корита*зі своїми тараканами,нормальні тренери до нього не підуть,хіба якийсь *заробітчанин*на сезон другий.
    Ссылка
    Canadian_stallion
      Canadian_stallion, 05.06.2021 21:08
    0
    Просто не хочет реброву мешать
    Ссылка
    yan2018
    online
      yan2018, 05.06.2021 21:03
    0
    в глухой кут....
    Ссылка
    Pol Chopa
    online
      Pol Chopa, 05.06.2021 21:18
    0
    Як і слідовало було очікувати,Д.Леві опинився біля *розбитого корита*зі своїми тараканами,нормальні тренери до нього не підуть,хіба якийсь *заробітчанин*на сезон другий.
    Ссылка
    Canadian_stallion
      Canadian_stallion, 05.06.2021 21:08
    0
    Просто не хочет реброву мешать
    Ссылка
    yan2018
    online
      yan2018, 05.06.2021 21:03
    0
    в глухой кут....
    Ссылка
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