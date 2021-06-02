Конте ведет переговоры с Тоттенхэмом

Антонио Конте находится на продвинутой стадии переговоров с «Тоттенхэмом». Об этом сообщает Sky Sports.
В конце мая Конте покинул «Интер» из-за разногласий с руководством. Итальянский специалист вел переговоры с «Реалом», но мадридский клуб сделал выбор в пользу Карло Анчелотти.
Ранее Конте уже работал в АПЛ с «Челси» в 2016-2018 годах. В 2017 году он привел «синих» к чемпионскому титулу.
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Источник — Sky Sports
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