Конте ведет переговоры с Тоттенхэмом

Антонио Конте находится на продвинутой стадии переговоров с «Тоттенхэмом». Об этом сообщает Sky Sports.

В конце мая Конте покинул «Интер» из-за разногласий с руководством. Итальянский специалист вел переговоры с «Реалом», но мадридский клуб сделал выбор в пользу Карло Анчелотти.

Ранее Конте уже работал в АПЛ с «Челси» в 2016-2018 годах. В 2017 году он привел «синих» к чемпионскому титулу.