Конте ведет переговоры с Тоттенхэмом

Экс-тренер «Интера» может вернуться в АПЛ

  • 02.06.2021 16:07
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Конте ведет переговоры с Тоттенхэмом
© Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

Антонио Конте находится на продвинутой стадии переговоров с «Тоттенхэмом». Об этом сообщает Sky Sports.

В конце мая Конте покинул «Интер» из-за разногласий с руководством. Итальянский специалист вел переговоры с «Реалом», но мадридский клуб сделал выбор в пользу Карло Анчелотти.

Ранее Конте уже работал в АПЛ с «Челси» в 2016-2018 годах. В 2017 году он привел «синих» к чемпионскому титулу.

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Источник — Sky Sports

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