Реал начал переговоры с Конте

Тренер недавно покинул «Интер»

  • 29.05.2021 13:56
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Реал начал переговоры с Конте
© Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

Мадридский «Реал» начал переговоры с Антонио Конте. Клуб видит в нем замену Зинедину Зидану, который покинул клуб позавчера. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

За день до этого Антонио Конте покинул пост главного тренера «Интера». С итальянским специалистом связывались еще два клуба, но для него приоритетом является именно «Реал».

«Реал» готов предложить Конте контракт на два года. Финансовые подробности не известны.

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Источник — твиттер Николо Скиры

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