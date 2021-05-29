Реал начал переговоры с Конте

Мадридский «Реал» начал переговоры с Антонио Конте. Клуб видит в нем замену Зинедину Зидану, который покинул клуб позавчера. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

За день до этого Антонио Конте покинул пост главного тренера «Интера». С итальянским специалистом связывались еще два клуба, но для него приоритетом является именно «Реал».

«Реал» готов предложить Конте контракт на два года. Финансовые подробности не известны.