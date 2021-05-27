ОФИЦИАЛЬНО. Зинедин Зидан покидает Реал

Французский специалист принял решения завершить данный этап тренерской карьеры

  • 27.05.2021 13:14
  • 4468 просмотров
  • 17 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Зинедин Зидан покидает Реал
© Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Мадридский «Реал» официально сообщил, что Зинедин Зидан принял решение уйти с должности главного тренера «сливочных».
 
Зидан возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 годы и с 2019 года по настоящее время. Сезон 2020/2021 мадридский клуб завершил без трофеев, хотя и дошел до полуфинала Лиги чемпионов и занял второе место в Ла Лиге.

Всего за время тренерской работы в «Реале» Зидан дважды выигрывал чемпионат Испании и дважды брал Суперкубок Испании, трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды брал Суперкубок УЕФА и дважды выигрывал Клубный чемпионат мира.

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Источник — ФК Реал Мадрид

(23 голоса)

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Комментарии
    Ukraine
    online
      Ukraine, 27.05.2021 14:55
    0
    Всетаки Ахметов поспішив((
    Конте, Зізу, Луческу, ….
    Замість того, маємо невідомо кого, який «буде прагнути попасти в ЛЧ», як він говорить. Замість того щоб обновити Шахту, требувати підсилення у Презедента, та шокувати Європу перемогами.
    Тоді чекаємо 2 роки пока його звільнять і візьмуть тренера з імям(
    Ссылка
    Philip J. Fry
    online
      Philip J. Fry, 27.05.2021 14:44
    0
    Гарна новина для Луніна
    Ссылка
    Муґунот Уух
      Муґунот Уух, 27.05.2021 14:16
    -4
    Комментарий свернут. Показать
    эх, поторопились кроты назначить Зебру
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 27.05.2021 14:06
    0
    Ювентус
    Ссылка
    Виктор Войцеховский
    online
      Виктор Войцеховский, 27.05.2021 13:53
    -2
    alefteev77, 27.05.2021 13:47
    Ювентус, сборная Франции, Арсенал?
    Арсенал
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 27.05.2021 13:47
    0
    Ювентус, сборная Франции, Арсенал?
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 27.05.2021 13:47
    -4
    Александрия тренера вроде ищет
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 27.05.2021 13:44
    -4
    Это было ожидаемо.
    Ссылка
    _smart_Forever_
    online
      _smart_Forever_, 27.05.2021 13:37
    0
    pifogor2222, 27.05.2021 13:31
    я вроде слышал в динамо киев
    В цыганском таборе пока без изменений
    Ссылка
    Akella_147
    online
      Akella_147, 27.05.2021 13:32
    +2
    Вот вам и Конте!
    Ссылка
    pifogor2222
    online
      pifogor2222, 27.05.2021 13:31
    -3
    я вроде слышал в динамо киев
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 27.05.2021 13:27
    -4
    Футбол в квадрате, 27.05.2021 13:17
    Интересно, дальше в Юве?
    Скорее всего Болонья или Байер.
    Ссылка
    ihor5235
    online
      ihor5235, 27.05.2021 13:26
    -1
    Юве!
    Ссылка
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 27.05.2021 13:23
    -1
    Дальше ПСЖ
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 27.05.2021 13:22
    -1
    Неудачный заход вышел
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 27.05.2021 13:17
    +3
    Интересно, дальше в Юве?
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 27.05.2021 13:16
    0
    Чего и следовало ожидать.
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 27.05.2021 13:17
    +3
    Интересно, дальше в Юве?
    Ссылка
    Akella_147
    online
      Akella_147, 27.05.2021 13:32
    +2
    Вот вам и Конте!
    Ссылка
    Ukraine
    online
      Ukraine, 27.05.2021 14:55
    0
    Всетаки Ахметов поспішив((
    Конте, Зізу, Луческу, ….
    Замість того, маємо невідомо кого, який «буде прагнути попасти в ЛЧ», як він говорить. Замість того щоб обновити Шахту, требувати підсилення у Презедента, та шокувати Європу перемогами.
    Тоді чекаємо 2 роки пока його звільнять і візьмуть тренера з імям(
    Ссылка
    Philip J. Fry
    online
      Philip J. Fry, 27.05.2021 14:44
    0
    Гарна новина для Луніна
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 27.05.2021 14:06
    0
    Ювентус
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 27.05.2021 13:47
    0
    Ювентус, сборная Франции, Арсенал?
    Ссылка
    _smart_Forever_
    online
      _smart_Forever_, 27.05.2021 13:37
    0
    pifogor2222, 27.05.2021 13:31
    я вроде слышал в динамо киев
    В цыганском таборе пока без изменений
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 27.05.2021 13:16
    0
    Чего и следовало ожидать.
    Ссылка
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