ОФИЦИАЛЬНО. Зинедин Зидан покидает Реал

Мадридский «Реал» официально сообщил, что Зинедин Зидан принял решение уйти с должности главного тренера «сливочных».



Зидан возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 годы и с 2019 года по настоящее время. Сезон 2020/2021 мадридский клуб завершил без трофеев, хотя и дошел до полуфинала Лиги чемпионов и занял второе место в Ла Лиге.

Всего за время тренерской работы в «Реале» Зидан дважды выигрывал чемпионат Испании и дважды брал Суперкубок Испании, трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды брал Суперкубок УЕФА и дважды выигрывал Клубный чемпионат мира.