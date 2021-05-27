ОФИЦИАЛЬНО. Зинедин Зидан покидает Реал

Мадридский «Реал» официально сообщил, что Зинедин Зидан принял решение уйти с должности главного тренера «сливочных».
Зидан возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 годы и с 2019 года по настоящее время. Сезон 2020/2021 мадридский клуб завершил без трофеев, хотя и дошел до полуфинала Лиги чемпионов и занял второе место в Ла Лиге.
Всего за время тренерской работы в «Реале» Зидан дважды выигрывал чемпионат Испании и дважды брал Суперкубок Испании, трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды брал Суперкубок УЕФА и дважды выигрывал Клубный чемпионат мира.
Источник — ФК Реал Мадрид
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Конте, Зізу, Луческу, ….
Замість того, маємо невідомо кого, який «буде прагнути попасти в ЛЧ», як він говорить. Замість того щоб обновити Шахту, требувати підсилення у Презедента, та шокувати Європу перемогами.
Тоді чекаємо 2 роки пока його звільнять і візьмуть тренера з імям(
Конте, Зізу, Луческу, ….
Замість того, маємо невідомо кого, який «буде прагнути попасти в ЛЧ», як він говорить. Замість того щоб обновити Шахту, требувати підсилення у Презедента, та шокувати Європу перемогами.
Тоді чекаємо 2 роки пока його звільнять і візьмуть тренера з імям(
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