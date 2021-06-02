Фонсека вскоре может возглавить Эвертон

Бывший наставник «Шахтера» является кандидатом на замену Карло Анчелотти

  • 02.06.2021 07:43
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Фонсека вскоре может возглавить Эвертон
© Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

Карло Анчелотти 1 июня покинул «Эвертон» и вернулся в мадридский «Реал». После ухода Карло руководство «ирисок» находится в поисках нового главного тренера.

Как сообщает источник, в шорт-листе «Эвертона» экс-тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту, главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес и Паулу Фонсека, который ранее покинул «Рому».

По итогам сезона-2020/21 «Эвертон» занял 10-е место в АПЛ и не смог пробиться в еврокубки.

Ранее сообщалось, что Фонсека – кандидат на тренерский пост в «Сассуоло».

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Источник — Twitter

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