Фонсека вскоре может возглавить Эвертон

Карло Анчелотти 1 июня покинул «Эвертон» и вернулся в мадридский «Реал». После ухода Карло руководство «ирисок» находится в поисках нового главного тренера.

Как сообщает источник, в шорт-листе «Эвертона» экс-тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту, главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес и Паулу Фонсека, который ранее покинул «Рому».

По итогам сезона-2020/21 «Эвертон» занял 10-е место в АПЛ и не смог пробиться в еврокубки.

Ранее сообщалось, что Фонсека – кандидат на тренерский пост в «Сассуоло».