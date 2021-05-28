Фонсека или Пирло могут возглавить Сассуоло

Руководство «Сассуоло» пребывает в поисках нового главного тренера, так как Роберто Де Дзерби после завершения сезона принял решение о переезде в донецкий «Шахтер».

В настоящий момент кандидатов на то, чтобы возглавить «Сассуоло» хватает. Это Винченцо Итальяно из «Специи», Винченцо Монтелла, Джованни Строппа и Марко Джампаоло.

Однако в последние дни к когорте специалистов, которых рассматривают боссы «Сассуоло» добавились еще двое – Паулу Фонсека и Андреа Пирло. Первый покидает «Рому», второй – «Ювентус».

Пока именно португалец, который ранее работал в «Шахтере», видится для «Сассуоло» лучшим кандидатом. Ожидается, что Фонсека может принять предложение клуба, так как ранее у него сорвался вариант с «Фиорентиной», которая назначила главным тренером Дженнаро Гаттузо.