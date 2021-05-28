Фонсека или Пирло могут возглавить Сассуоло

Итальянский клуб ищет замену Роберто Де Дзерби, который ушел в «Шахтер»

  • 28.05.2021 09:26
  • 867 просмотров
  • 3 комментария
Фонсека или Пирло могут возглавить Сассуоло
© Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

Руководство «Сассуоло» пребывает в поисках нового главного тренера, так как Роберто Де Дзерби после завершения сезона принял решение о переезде в донецкий «Шахтер».

В настоящий момент кандидатов на то, чтобы возглавить «Сассуоло» хватает. Это Винченцо Итальяно из «Специи», Винченцо Монтелла, Джованни Строппа и Марко Джампаоло.

Однако в последние дни к когорте специалистов, которых рассматривают боссы «Сассуоло» добавились еще двое – Паулу Фонсека и Андреа Пирло. Первый покидает «Рому», второй – «Ювентус».

Пока именно португалец, который ранее работал в «Шахтере», видится для «Сассуоло» лучшим кандидатом. Ожидается, что Фонсека может принять предложение клуба, так как ранее у него сорвался вариант с «Фиорентиной», которая назначила главным тренером Дженнаро Гаттузо.

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Источник — Fantacalcio

(5 голосов)

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Комментарии
    XBanat
      XBanat, 28.05.2021 10:34
    +1
    Для Пирло команда должна быть из серии Б а не Ювентус да ты был классным футболистом по тренеруй такую как боневенто как инзаги делал
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    Саша Лапій
      Саша Лапій, 28.05.2021 10:29
    -1
    Кругообіг фонсек у природі)
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    WhitePhoenix
    online
      WhitePhoenix, 28.05.2021 10:12
    +1
    3 фізрука грали в цапа - один тренував брагу, другий зпочатку грав у зоро - потім ненароком потопив рому. Дргуий фізрук був слабкий духом - його Тайсон залякав туалетним духом. Третього ще місяць назад нікто за глорів шахти не знав, а зараз кричать що це самий кльовий чувак. Ось така вона картина про святого фізручилу.
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    XBanat
      XBanat, 28.05.2021 10:34
    +1
    Для Пирло команда должна быть из серии Б а не Ювентус да ты был классным футболистом по тренеруй такую как боневенто как инзаги делал
    Ссылка
    WhitePhoenix
    online
      WhitePhoenix, 28.05.2021 10:12
    +1
    3 фізрука грали в цапа - один тренував брагу, другий зпочатку грав у зоро - потім ненароком потопив рому. Дргуий фізрук був слабкий духом - його Тайсон залякав туалетним духом. Третього ще місяць назад нікто за глорів шахти не знав, а зараз кричать що це самий кльовий чувак. Ось така вона картина про святого фізручилу.
    Ссылка
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