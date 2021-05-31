Источник: Челси рассматривает возможность подписания Забарного

Лондонский клуб заинтересован в защитнике киевского «Динамо»

  • 31.05.2021 17:32
  • 1009 просмотров
  • 5 комментариев
Источник: Челси рассматривает возможность подписания Забарного
© ФК Динамо Киев. Илья Забарный

Лондонский «Челси» может выкупить контракт 18-летнего центрального защитника киевского «Динамо» и сборной Украины Ильи Забарного.

«Челси» рассматривает возможность трансфера Ильи Забарного из «Динамо» Киев», — подтвердил информацию об интересе английского клуба к украинскому игроку известный журналист Николо Скира.

В минувшем сезоне Забарный провел за «Динамо» 36 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Контракт футболиста с «Динамо» рассчитан до лета 2025 года. Ориентировочная стоимость Забарного составляет €6 миллионов.

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Источник — Twitter

(1 голос)

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Комментарии
    Hemingway
      Hemingway, 31.05.2021 17:56
    0
    Про челсі цілком вірю бо в них на котракті величезна кількість футболістів яких вони порозпихали по орендам. Тому можиливо що Челсі купить Забарного але далеко не факт що Забарний буде грати в Челсі.
    Ссылка
    Александр Шевченко
      Александр Шевченко, 31.05.2021 17:52
    0
    _Funny_Cat, 31.05.2021 17:49
    Скира конечно авторитетнее наших бурбасов
    Но мое мнение, что он и ДК еще нужен и не сказал в Киеве своего последнего слова
    Купят тогда того Маркао с Турции, плюс Попов, Сирота, Бурда надеюсь наконец-то восстановиться. За 12 лямов смысла нет, вот за 20 самый раз, правильно сурок цену поставил, чтобы профит был еще после продажи
    Ссылка
    _Funny_Cat
    online
      _Funny_Cat, 31.05.2021 17:49
    0
    Скира конечно авторитетнее наших бурбасов
    Но мое мнение, что он и ДК еще нужен и не сказал в Киеве своего последнего слова
    Ссылка
    Тарас Чубак
      Тарас Чубак, 31.05.2021 17:45
    +1
    Ну якщо проявить себе на Євро то цілком можливо, 18 річний цз з чималим досвідом виступів на високому рівні всім потрібен, бо крім того що зразу можна підпускати до основи, ще й купа років для розвитку
    Ссылка
    Александр Шевченко
      Александр Шевченко, 31.05.2021 17:42
    +1
    Та ша такое для Челси 20 лямов, два еврея если захотят, то договорятся. 12 имхо мало
    Ссылка
    Тарас Чубак
      Тарас Чубак, 31.05.2021 17:45
    +1
    Ну якщо проявить себе на Євро то цілком можливо, 18 річний цз з чималим досвідом виступів на високому рівні всім потрібен, бо крім того що зразу можна підпускати до основи, ще й купа років для розвитку
    Ссылка
    Александр Шевченко
      Александр Шевченко, 31.05.2021 17:42
    +1
    Та ша такое для Челси 20 лямов, два еврея если захотят, то договорятся. 12 имхо мало
    Ссылка
    Hemingway
      Hemingway, 31.05.2021 17:56
    0
    Про челсі цілком вірю бо в них на котракті величезна кількість футболістів яких вони порозпихали по орендам. Тому можиливо що Челсі купить Забарного але далеко не факт що Забарний буде грати в Челсі.
    Ссылка
    Александр Шевченко
      Александр Шевченко, 31.05.2021 17:52
    0
    _Funny_Cat, 31.05.2021 17:49
    Скира конечно авторитетнее наших бурбасов
    Но мое мнение, что он и ДК еще нужен и не сказал в Киеве своего последнего слова
    Купят тогда того Маркао с Турции, плюс Попов, Сирота, Бурда надеюсь наконец-то восстановиться. За 12 лямов смысла нет, вот за 20 самый раз, правильно сурок цену поставил, чтобы профит был еще после продажи
    Ссылка
    _Funny_Cat
    online
      _Funny_Cat, 31.05.2021 17:49
    0
    Скира конечно авторитетнее наших бурбасов
    Но мое мнение, что он и ДК еще нужен и не сказал в Киеве своего последнего слова
    Ссылка
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