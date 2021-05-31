Источник: Челси рассматривает возможность подписания Забарного

Лондонский «Челси» может выкупить контракт 18-летнего центрального защитника киевского «Динамо» и сборной Украины Ильи Забарного.
«Челси» рассматривает возможность трансфера Ильи Забарного из «Динамо» Киев», — подтвердил информацию об интересе английского клуба к украинскому игроку известный журналист Николо Скира.
В минувшем сезоне Забарный провел за «Динамо» 36 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.
Контракт футболиста с «Динамо» рассчитан до лета 2025 года. Ориентировочная стоимость Забарного составляет €6 миллионов.
#Chelsea are considering a move for Ilya #Zabarnyi (born in 2002) from #DynamoKyiv. #transfers #CFC— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 31, 2021
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Но мое мнение, что он и ДК еще нужен и не сказал в Киеве своего последнего слова
Но мое мнение, что он и ДК еще нужен и не сказал в Киеве своего последнего слова
Но мое мнение, что он и ДК еще нужен и не сказал в Киеве своего последнего слова
Но мое мнение, что он и ДК еще нужен и не сказал в Киеве своего последнего слова
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.