Источник: Челси близок к подписанию Забарного за 12 млн евро

Центральный защитник киевского «Динамо» Илья Забарный близок к переходу в лондонский «Челси».

Лондонский клуб планирует приобрести 18-летнего футболиста за €12 млн. Трансфер курирует главный тренер сборной Украины и экс-форвард «Челси» Андрей Шевченко.

Забарный является воспитанником киевского «Динамо». В сезоне 2020/21 провел за клуб во всех турнирах 36 матчей, в которых забил 1 мяч и сделал 1 голевую передачу. Защитник дебютировал в сборной Украины 2020 года и уже провел 6 игр.

Сейчас Илья пребывает в расположении украинской сборной в Харькове и ведет подготовку к Евро-2020.

ВИДЕО. Абрамович, дай пять! Реакция Шевченко на гол Челси в финале ЛЧ