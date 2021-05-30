Источник: Челси близок к подписанию Забарного за 12 млн евро

Трансфер курирует главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко

  • 30.05.2021 23:19
  • 1145 просмотров
  • 3 комментария
Источник: Челси близок к подписанию Забарного за 12 млн евро
© Getty Images/Global Images Ukraine

Центральный защитник киевского «Динамо» Илья Забарный близок к переходу в лондонский «Челси».

Лондонский клуб планирует приобрести 18-летнего футболиста за €12 млн. Трансфер курирует главный тренер сборной Украины и экс-форвард «Челси» Андрей Шевченко.

Забарный является воспитанником киевского «Динамо». В сезоне 2020/21 провел за клуб во всех турнирах 36 матчей, в которых забил 1 мяч и сделал 1 голевую передачу. Защитник дебютировал в сборной Украины 2020 года и уже провел 6 игр. 

Сейчас Илья пребывает в расположении украинской сборной в Харькове и ведет подготовку к Евро-2020.

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Источник — Sport24.ru

(7 голосов)

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Комментарии
    _Funny_Cat
    online
      _Funny_Cat, 30.05.2021 23:31
    0
    Хм круто конечно .
    Но если мы хотим и дальше что то показать в Украине и Европе , нельзя сразу распродавать пол состава , после одного успешного сезона . Тем более Суркис не спешит подписывать усиление .
    ——-
    Хотя конечно это хороший престиж и бабки , но бабки эти важны только если они пойдут на усиление команды .
    А Илья заслужил , самый прогрессирующий украинский молодой игрок на данный момент
    Ссылка
    umnuy2
      umnuy2, 30.05.2021 23:27
    0
    вот это поворот©
    Ссылка
    Iurii
      Iurii, 30.05.2021 23:22
    0
    Cool!
    Ссылка
    _Funny_Cat
    online
      _Funny_Cat, 30.05.2021 23:31
    0
    Хм круто конечно .
    Но если мы хотим и дальше что то показать в Украине и Европе , нельзя сразу распродавать пол состава , после одного успешного сезона . Тем более Суркис не спешит подписывать усиление .
    ——-
    Хотя конечно это хороший престиж и бабки , но бабки эти важны только если они пойдут на усиление команды .
    А Илья заслужил , самый прогрессирующий украинский молодой игрок на данный момент
    Ссылка
    umnuy2
      umnuy2, 30.05.2021 23:27
    0
    вот это поворот©
    Ссылка
    Iurii
      Iurii, 30.05.2021 23:22
    0
    Cool!
    Ссылка
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